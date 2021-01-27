Україна на чемпіонаті Європи з біатлону: хто сьогодні стартує, де дивитися і навіщо поїхали

Сьогодні, 27 січня, в польському Душники-Здруй стартує чемпіонат Європи з біатлону. У перший день змагань пройдуть індивідуальні гонки у жінок і чоловіків. Більшість провідних біатлоністів пропускають цей турнір, зосередившись на підготовці до чемпіонату світу в лютому. Напіврезервний склад виставила і Україна.
Хто стартує сьогодні
В сьогоднішніх перегонах Україну представлять по 6 дівчат і чоловіків. З тих, хто заявлений за нашу команду на чемпіонаті Європи, індівідуалку пропустить тільки Андрій Доценко. Жіноча гонка розпочнеться об 11:30. Українки вийдуть на старт наступним складом:
4. Катерина Бех
7. Віта Семеренко
34. Анастасія Меркушина
42. Надія Бєлкіна
95. Ірина Петренко
108. Анна Кривонос
Чоловіча індивідуальна гонка почнеться о 15:15 за київським часом. Українці отримали такі стартові номери:
3. Артем Прима
31. Богдан Цимбал
50. Артем Тищенко
55. Руслан Ткаленко
96. Тарас Лесюк
135. Руслан Бригадир
Артем Прима і Руслан Ткаленко вийдуть на старт 27 січня
Де дивитись
На вихідних – 30 і 31 січня – гонки-переслідування (11:25, 13:55) і змішані естафети (13:55, 15:15) в Україні покаже UA:Перший. Також будуть трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU.
Як виступали раніше
Душники-Здруй вже приймав чемпіонат Європи з біатлону у 2017 році. Тоді Юлія Джима виграла "золото" в спринті, а Анастасія Меркушина стала третьою в індивідуальній гонці.
Мета чемпіонату Європи
Хтось приїхав в Польщу за медалями, титулами і стипендією, а для тренерського штабу збірної України Євро – можливість доукомплектувати команду на чемпіонат світу-2021, який пройде з 10-го по 21 лютого в словенській Поклюці.
Раніше ми писали, що жіноча збірна України стала восьмою в естафеті в Антхольці.
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