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Україна на чемпіонаті Європи з біатлону: хто сьогодні стартує, де дивитися і навіщо поїхали

27 січня, 09:41

Олена Павлова Олена Павлова

27 січня турнір стартує індивідуальними гонками, у нас біжать Семеренко і Меркушина

Сьогодні, 27 січня, в польському Душники-Здруй стартує чемпіонат Європи з біатлону. У перший день змагань пройдуть індивідуальні гонки у жінок і чоловіків. Більшість провідних біатлоністів пропускають цей турнір, зосередившись на підготовці до чемпіонату світу в лютому. Напіврезервний склад виставила і Україна.

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Хто стартує сьогодні

В сьогоднішніх перегонах Україну представлять по 6 дівчат і чоловіків. З тих, хто заявлений за нашу команду на чемпіонаті Європи, індівідуалку пропустить тільки Андрій Доценко. Жіноча гонка розпочнеться об 11:30. Українки вийдуть на старт наступним складом:

4. Катерина Бех
7. Віта Семеренко
34. Анастасія Меркушина
42. Надія Бєлкіна
95. Ірина Петренко
108. Анна Кривонос

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Анастасія Меркушина

Анастасія Меркушина

Чоловіча індивідуальна гонка почнеться о 15:15 за київським часом. Українці отримали такі стартові номери:

3. Артем Прима
31. Богдан Цимбал
50. Артем Тищенко
55. Руслан Ткаленко
96. Тарас Лесюк
135. Руслан Бригадир


Артем Прима і Руслан Ткаленко вийдуть на старт 27 січня

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Де дивитись

На вихідних – 30 і 31 січня – гонки-переслідування (11:25, 13:55) і змішані естафети (13:55, 15:15) в Україні покаже UA:Перший. Також будуть трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU.

Душники-Здруй

Душники-Здруй / Фото: IBU

Як виступали раніше

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Душники-Здруй вже приймав чемпіонат Європи з біатлону у 2017 році. Тоді Юлія Джима виграла "золото" в спринті, а Анастасія Меркушина стала третьою в індивідуальній гонці.

Мета чемпіонату Європи

Хтось приїхав в Польщу за медалями, титулами і стипендією, а для тренерського штабу збірної України Євро – можливість доукомплектувати команду на чемпіонат світу-2021, який пройде з 10-го по 21 лютого в словенській Поклюці.

Раніше ми писали, що жіноча збірна України стала восьмою в естафеті в Антхольці.

Відео: Сьогодні

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де подивитись збірна України з біатлону Анастасія Меркушина індивідуальна гонка чемпіонат Європи з біатлону
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