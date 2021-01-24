"Золотий" склад України без квітів в естафеті, а Франція взяла медаль зі штрафом

Збірна України з біатлону, яка виставила на жіночу естафету в Антгольці свій "золотий" склад Олімпіади-2014, не змогла поборотися за медалі в Італії. На фініші – лише восьме місце. А виграли останню жіночу гонку перед чемпіонатом світу-2021 росіянки. Напередодні Франція виграла чоловічу естафету, а Україна фінішувала восьмою.

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Олена Підгрушна / Фото: Getty Images

Українки за чотири етапи використали 10 додаткових патронів, до того ж все ще програють в перегонах. Уже більш ніж 40 секундами поступилася на першому етапі лідерам Віта Семеренко. А фаворитки естафети Норвегія і Франція заходили на штрафне коло. Правда, це не завадило прудким француженкам все ж виправити становище і застрибнути на третє місце.

На цьому програма дня на Кубку світу не закінчується. Єдиним представником України в чоловічому масстарті буде Антон Дудченко, який став п'ятим в індивідуальній гонці. До бронзової медалі нашому біатлоністові не вистачило всього 3 десятих секунди!

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Раніше ми давали, де і коли дивитися біатлон на Кубку світу в неділю.

Нагадаємо, що після Антгольца в календарі Кубку світу настане пауза. А з 10 по 21 лютого пройде чемпіонат світу в словенській Поклюці.

Відео: Сьогодні

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