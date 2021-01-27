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Украина на чемпионате Европы по биатлону: кто сегодня стартует, где смотреть и зачем поехали

27 января, 09:41

Елена Павлова Елена Павлова

27 января турнир стартует индивидуальными гонками, у нас бегут Семеренко и Меркушина

Сегодня, 27 января, в польском Душники-Здруй стартует чемпионат Европы по биатлону. В первый день соревнований пройдут индивидуальные гонки у женщин и мужчин. Большинство ведущих биатлонистов пропускают этот турнир, сосредоточившись на подготовке к чемпионату мира в феврале. Полурезервный состав выставила и Украина.

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Кто стартует сегодня

В сегодняшних гонках Украину представят по 6 девушек и мужчин. Из тех, кто заявлен за нашу команду на чемпионате Европы, индивидуалку пропустит только Андрей Доценко. Женская гонка начнется в 11:30. Украинки выйдут на старт следующим составом:

4. Екатерина Бех
7. Вита Семеренко
34. Анастасия Меркушина
42. Надежда Белкина
95. Ирина Петренко
108. Анна Кривонос

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Анастасия Меркушина

Анастасия Меркушина

Мужская индивидуальная гонка начнется в 15:15 по киевскому времени. Украинцы получили такие стартовые номера:

3. Артем Прима
31. Богдан Цымбал
50. Артем Тищенко
55. Руслан Ткаленко
96. Тарас Лесюк
135. Руслан Бригадир


Артем Прима и Руслан Ткаленко выйдут на старт 27 января

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Где смотреть

На выходных – 30 и 31 января – пасьюты (11:25, 13:55) и смешанные эстафеты (13:55, 15:15) в Украине покажет UA:Перший. Также будут трансляции на каналах "Евроспорт 2", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU.

Душники-Здруй

Душники-Здруй / Фото: IBU

Как выступали раньше

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Душники-Здруй уже принимал чемпионат Европы по биатлону в 2017 году. Тогда Юлия Джима выиграла "золото" в спринте, а Анастасия Меркушина стала третьей в индивидуальной гонке.

Цель чемпионата Европы

Кто-то приехал в Польшу за медалями, титулами и стипендией, а для тренерского штаба сборной Украины Евро – возможность доукомплектовать команду на чемпионат мира-2021, который пройдет с 10-го по 21 февраля в словенской Поклюке.

Ранее мы писали, что женская сборная Украины стала восьмой в эстафете в Антхольце.

Видео: Сегодня

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