Украина на чемпионате Европы по биатлону: кто сегодня стартует, где смотреть и зачем поехали

Сегодня, 27 января, в польском Душники-Здруй стартует чемпионат Европы по биатлону. В первый день соревнований пройдут индивидуальные гонки у женщин и мужчин. Большинство ведущих биатлонистов пропускают этот турнир, сосредоточившись на подготовке к чемпионату мира в феврале. Полурезервный состав выставила и Украина.
Кто стартует сегодня
В сегодняшних гонках Украину представят по 6 девушек и мужчин. Из тех, кто заявлен за нашу команду на чемпионате Европы, индивидуалку пропустит только Андрей Доценко. Женская гонка начнется в 11:30. Украинки выйдут на старт следующим составом:
4. Екатерина Бех
7. Вита Семеренко
34. Анастасия Меркушина
42. Надежда Белкина
95. Ирина Петренко
108. Анна Кривонос
Мужская индивидуальная гонка начнется в 15:15 по киевскому времени. Украинцы получили такие стартовые номера:
3. Артем Прима
31. Богдан Цымбал
50. Артем Тищенко
55. Руслан Ткаленко
96. Тарас Лесюк
135. Руслан Бригадир
Артем Прима и Руслан Ткаленко выйдут на старт 27 января
Где смотреть
На выходных – 30 и 31 января – пасьюты (11:25, 13:55) и смешанные эстафеты (13:55, 15:15) в Украине покажет UA:Перший. Также будут трансляции на каналах "Евроспорт 2", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU.
Как выступали раньше
Душники-Здруй уже принимал чемпионат Европы по биатлону в 2017 году. Тогда Юлия Джима выиграла "золото" в спринте, а Анастасия Меркушина стала третьей в индивидуальной гонке.
Цель чемпионата Европы
Кто-то приехал в Польшу за медалями, титулами и стипендией, а для тренерского штаба сборной Украины Евро – возможность доукомплектовать команду на чемпионат мира-2021, который пройдет с 10-го по 21 февраля в словенской Поклюке.
Ранее мы писали, что женская сборная Украины стала восьмой в эстафете в Антхольце.
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