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"Тренер казав, що я їду на Олімпіаду". Меркушина про закулісся відбору на Ігри

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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24 січня, 12:23
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Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець планував взяти на Олімпіаду-2022 Анастасію Меркушину, але в останній момент все змінилося
Анастасія Меркушина
Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина опинилася поза заявкою на Олімпійські ігри у Пекіні, хоча спочатку тренерський штаб збірної України гарантував їй місце у складі команди.

За словами Меркушиної, рішення щодо складу мало бути прийняте після етапу в Антгольці. Але схоже, що заявку затвердили без тренера.

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"Наскільки я розуміла, і влітку це обговорювалося, то чотири людини їдуть за результатами, а п'ята – на розсуд тренера у зв'язку з будь-якими хворобами, і проблемами, які можуть бути. Це завжди так було. П'ятий спортсмен у складі – це джокер у кишені тренера.

Проблема в тому, що в Рупольдінгу до всіх трьох із нас – і до Дар'ї Блашки, і до Ірини Петренко, і до мене підійшов Урош і сказав, що ми їдемо на Олімпійські ігри. Хоча ми з Ірою трохи скептично на це відреагували, бо чітко розуміли розстановку сил, і хто за ким стоїть.

Анастасія Меркушина і Дар'я Блашко
Анастасія Меркушина і Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Ми розуміли, що буде чесно, якщо рішення буде після останнього етапу, тому що немає чіткого поняття, хто зараз сильніший: ми всі плюс-мінус в одному стані. Так, рішення складне, і я розраховувала, що його прийме тренер. Але оскільки тренер стояв на трасі і фізично не міг під час гонки оголосити склади... Звісно, це все прикро, неприємно.

Скажу чесно, зараз я знаю багато речей, те, що відбувається, розстановку сил, але я не хочу піднімати скандал, не хочу кричати і дзвонити на всі дзвони, тому що, в першу чергу будь-який скандал вдарить по дівчаткам, а вони – мої подруги, і вони їдуть на Олімпіаду, щоб боротися за країну. . І я не хочу, щоб їм було погано. А я ... це я (посміхається)", – сказала Меркушина в інтерв'ю ХSport.

Анастасія Меркушина
Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Додамо, що Анастасія Меркушина отримала статус першої запасної і вирушить на Олімпіаду-2022 лише за умови, якщо хтось із біатлоністок основної команди не зможе поїхати.

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Раніше глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак назвав критерії, згідно з якими було сформовано склад збірної на Олімпійські ігри 2022.

"За тим списком пройшли ті, хто підходив за вимогами: потрапити до топ-50 загального заліку Кубка світу, виступити на Кубку IBU, показати результат та набрати найбільшу кількість очок.

Анастасія Меркушина не набрала жодного очка у першій половині сезону, ніде не проявила себе та за критеріями не потрапила. Тож проголосували без неї", – заявив Бринзак в інтерв'ю Суспільному.

Володимир Бринзак
Володимир Бринзак / Фото: biathlon.com.ua

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