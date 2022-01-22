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"Коли відбір на ОІ – завжди є незадоволені". Бринзак розповів, як комплектували команду

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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22 січня, 11:22
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Олімпійська збірна України з біатлону визначилася зі складом команди, але не всі біатлоністки залишилися задоволені підсумками відбору
Анастасія Меркушина і Дар'я Блашко
Анастасія Меркушина і Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Спочатку планувалося затвердити остаточний список учасників Олімпіади-2022 за підсумками сьомого етапу в Антгольці. Проте за фактом склад збірної України з біатлону був затверджений ще перед стартом індивідуальної гонки. Два вакантні місця посіли Ірина Петренко та Дар'я Блашко, а ще три учасниці Ігор були відомі раніше – Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко.

Читайте також: Україну на Олімпіаді-2022 представлять 45 спортсменів: остаточний склад

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Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак назвав критерії, згідно з якими було сформовано склад збірної на Олімпійські ігри 2022 року.

"Ще влітку було затверджено критерії відбору на Олімпійські ігри. Затверджено міністром, президентом Олімпійського комітету та Федерацією, у яких чітко прописані критерії відбору. За цими критеріями відбір закінчився у Рупольдінгу.

Тому було голосування на виконкомі та було ухвалено рішення щодо затвердження списків, які були на момент 16 січня. А за тим списком пройшли ті, хто відповідав вимогам: потрапити до топ-50 загального заліку Кубка світу, виступити на Кубку IBU, показати результат та набрати найбільшу кількість очок.

Анастасія Меркушина не набрала жодного очка у першій половині сезону, ніде не проявила себе та за критеріями не потрапила. Тож проголосували без неї.

Анастасія Меркушина
Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Це у всіх командах так. У четвер виграв Бабіков із Росії, але його не беруть, бо у них також критерії були – оголосити склад після Рупольдінгу. Хоча він виграв індивідуальну гонку етапу Кубка світу, але його вже не змінюють і він не виступатиме – лише за умов форс-мажорних обставин.

Ось і в нас немає аргументів, щоб сказати, чому мала бути Меркушина, а не Блашко, яка була двічі третьою на Кубку IBU, третьою на Кубку світу і в загальному заліку має очки та йде третім номером за Джимою та Білосюк. Тому проголосували так, що якщо буде якийсь форс-мажор і хтось захворіє, то бігтиме Меркушина.

Дар'я Блашко
Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

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Це завжди буває, коли відбір на чемпіонат світу, на Олімпійські ігри завжди незадоволені.

Таке життя всі не можуть потрапити на ОІ, але були чіткі критерії, які повинні були виконати все. Я зовсім не проти Меркушиної, я за неї, знаю, що вона може додати. Вона хворіла, але перші два кола індивідуальної гонки показували гарний стан. Але як сказати Блашко, що вона не їхатиме, якщо вона виконала критерії, має вищі показники, ніж у Меркушиної за весь час у сезоні?", – сказав Бринзак в інтерв'ю Суспільному.

Володимир Бринзак
Володимир Бринзак / Фото: Facebook

Додамо, що Анастасія Меркушина отримала статус першої запасної і вирушить на Олімпіаду-2022 лише за умови, якщо хтось із біатлоністок основної команди не зможе виїхати.

Нагадаємо, раніше принципи відбору на Олімпійські ігри розкритикувала Дар'я Блашко.

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"Мають бути якісь критерії, які затверджуватимуться міністерством, федерацією, НОК. Оскільки це державні справи, не приватна лавочка ", – заявила Блашко в інтерв'ю Сусппільному.

Дар'я Блашко не розуміє принципу відбору на Олімпіаду
Дар'я Блашко не розуміє принципу відбору на Олімпіаду / Фото: biathlon.com.ua

У свою чергу Анастасія Меркушина сказала, що індивідуальна гонка в Антгольці мала бути відбірковою.

"Справедливого відбору немає і не може бути через умови, в яких ми знаходимося: через пандемію, хвороби, але це – спорт", – заявила спортсменка.

Анастасія Меркушина
Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

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