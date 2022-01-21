Вони братимуть медалі: склад збірної України з біатлону на Олімпіаду-2022

На Олімпіаді-2022 у біатлоні буде розіграно 11 комплектів медалей. У чоловічому та жіночому розряді пройдуть спринт, гонка переслідування, індивідуальна гонка, мас-старт та естафета, а також ще один комплект розіграють у змішаній естафеті.
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Наша команда може розраховувати у Пекіні на п'ять чоловіків та п'ять жінок.
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Чоловіча команда:
- Дмитро Підручний
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Артем Прима
- Артем Тищенко
Жіноча команда:
- Юлія Джима
- Олена Білосюк
- Дарія Блашко
- Валя Семеренко
- Ірина Петренко
У 2014 році Україна здобула в біатлоні золоту та срібну медалі, а всього цей вид спорту приніс нашій країні п'ять нагород зимових Олімпіад.