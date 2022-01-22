"Справедливого відбору немає". Українська біатлоністка опинилася поза заявкою на Олімпіаду

Вчора на Виконкомі Національного Олімпійського Комітету затвердили склад олімпійської збірної України з біатлону.
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Раніше три біатлоністки гарантували собі місце у складі: це Юлія Джима, Олена Білосюк та Валентина Семеренко. Ще дві спортсменки повинні були визначитися на останньому етапі перед Олімпіадою.
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Цікаво, що склад олімпійської збірної став відомим під час жіночої індивідуальної гонки в Антгольці. В результаті Анастасія Меркушина, яка показала свій найкращий результат сезону (37-а), опинилася поза заявкою, а Дар'я Блашко, яка пропускала гонку, потрапила до складу.
Одразу після гонки в Антгольці Анастасія Меркушина прокоментувала відбір на Ігри.
"Бачите, наскільки змінюється інформація. Наскільки я чула, не люблю читати пресу перед стартом, але десь чула, що ця гонка має бути відбірковою. Але не розумію причин, з яких не вийшла Дар'я Блашко. Не знаю, чим це мотивувала, але Урош прийшов і сказав, що буде відбір на цьому старті.
Скажімо так: коли один із відомих тренерів сказав в інтерв'ю, що, незважаючи на свої результати, Меркушина має виходити та боротися, я не говорила жодного слова: виходила та боролася, доводила своє на лижні.
Я впевнена, що на Олімпійські Ігри має їхати найкращий: туди їде не прізвище, туди їде українка. Тому має їхати той, хто покаже найкращий результат навіть за умов, які у нас є. Я не ображатимусь, навіть якщо я не поїду. Я боротимусь за свою країну на інших змаганнях, нічого страшного в цьому немає.
Справедливого відбору немає і не може бути через умови, в яких ми знаходимося: через пандемію, хвороби, але це – спорт Життя на цьому не закінчується, нічого страшного. Було стільки Олімпіад, на які я не поїхала, і будуть ще ті, на які я не поїду, тож нема за що переживати", – сказала Меркушина в інтерв'ю Суспільному.
Нагадаємо, раніше принципи відбору на Олімпійські ігри розкритикувала Дар'я Блашко.
"Мають бути якісь критерії, які затверджуватимуться міністерством, федерацією, НОК. Оскільки це державні справи, не приватна лавочка", – заявила Блашко в інтерв'ю Суспільному.
Додамо, що Анастасія Меркушина ще може потрапити до Олімпіаду-2022. Вона є першою запасною в жіночій збірній з біатлону. Якщо хтось із біатлоністок основної команди не зможе вирушити до Пекіна, вона її замінить.