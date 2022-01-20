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"Це не приватна лавочка". Українська біатлоністка розкритикувала олімпійський відбір

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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20 січня, 21:46
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Напередодні Олімпійських ігор у Пекіні в жіночій збірній України з біатлону спалахує скандал із потраплянням до остаточної олімпійської заявки
Дар'я Блашко не розуміє принципу відбору на Олімпіаду
Дар'я Блашко не розуміє принципу відбору на Олімпіаду / Фото: biathlon.com.ua

Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець заявив, що поки що відомі три біатлоністки, які точно поїдуть до Пекіна. Три місця у олімпійській команді гарантували собі Юлія Джима, Олена Білосюк та Валя Семеренко.

А ось ще два місця лишаються вакантними. Тренерський штаб за підсумками виступів в Антгольці перегляне Дар'ю Блашко, Ірину Петренко та Анастасію Меркушину.

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Така невизначеність викликала негативну реакцію Дар'ї Блашко. На думку спортсменки, засади відбору на Олімпіаду ніким не контролюються.

Дарина Блашко
Дарина Блашко / Фото: biathlon.com.ua

"Спочатку було оголошено, що я начебто проходжу. Тепер – незрозуміла ситуація, ніхто нічого не каже. Сподіваюся, мої результати у сезоні сказали за себе. Відбір, мабуть, мав бути закінчений у Рупольдінгу, але було прийнято рішення затягнути далі в Антгольці.

Повинні бути якісь критерії, які затверджуватимуться міністерством, федерацією, НОК. Оскільки це державні справи, не приватна лавочка.

Ми всі виступаємо за країну, билися за потрапляння, щоб представляти свою країну гідно. Відбиралися, готувалися. Сподіваюся, що зможу потрапити до заявки", – заявила Блашко в інтерв'ю Суспільному.

Дар'я Блашко виграла другу медаль на Кубку IBU
Дар'я Блашко виграла другу медаль на Кубку IBU / Фото: IBU

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Зазначимо, що завтрашню індивідуальну гонку в Антгольці Дар'я Блашко пропустить. Під питанням також є її участь в естафеті.

Нагадаємо, сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольці триватиме до 23 січня.

Програма 7-го етапу Кубка світу з біатлону. Антгольц-Антерсельва, Італія

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  • 20 січня, 15:15 – індивідуальна гонка, чоловіки, 20 км
  • 21 січня, 15:15 – індивідуальна гонка, жінки, 15 км
  • 22 січня, 13:50 – мас-старт, чоловіки, 15 км
  • 22 січня, 16:00 – естафета, жінки, 4х6 км
  • 23 січня, 13:15 – естафета, чоловіки, 7,5 км
  • 23 січня, 16:15 – мас-старт, жінки, 12,5 км

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