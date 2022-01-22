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"Справедливого отбора нет". Украинская биатлонистка оказалась вне заявки на Олимпиаду

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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22 января, 09:38
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Во время седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце стал известен состав женской сборной Украины, который поедет на Олимпийские игры в Пекин
Анастасия Меркушина
Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Вчера на Исполкоме Национального Олимпийского Комитета Украины утвердили состав олимпийской сборной Украины по биатлону.

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Ранее три биатлонистки гарантировали себе место в составе: это Юлия Джима, Елена Билосюк и Валентина Семеренко. Еще две спортсменки должны были определится на последнем этапе перед Олимпиадой.

Интересно, что состав олимпийской сборной стал известен во время женской индивидуальной гонки в Антхольце. В результате Анастасия Меркушина, которая показала свой лучший результат сезона (37-я) оказалась вне заявки, а Дарья Блашко, которая пропускала гонку, попала в состав.

Сразу после гонки в Антхольце Анастасия Меркушина прокомментировала отбор на Игры.

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"Видите, насколько меняется информация. Насколько я слышала, не люблю читать прессу перед стартом, но где-то слышала, что эта гонка должна быть отборочной. Не понимаю причин, по которым не вышла Дарья Блашко. Не знаю, чем она это мотивировала, но Урош пришел и сказал, что будет отбор на этом старте.

Скажем так: когда один из известных тренеров сказал в интервью, что, несмотря на свои результаты, Меркушина должна выходить и бороться, я не говорила ни слова: выходила и боролась, доказывала свое на лыжне.

Анастасия Меркушина не поедет на Олимпиаду-2022
Анастасия Меркушина не поедет на Олимпиаду-2022 / Фото: Getty Images

Я уверена, что на Олимпийские Игры должен ехать лучший: туда едет не фамилия, туда едет украинка. Поэтому должен ехать тот, кто покажет лучший результат даже в условиях, которые у нас есть. Я не буду обижаться, даже если я не поеду. Я буду бороться за свою страну на других соревнованиях, ничего страшного в этом нет.

Справедливого отбора нет и не может быть из-за условий, в которых мы находимся: из-за пандемии, болезней, но это – спорт. Жизнь на этом не кончается, ничего страшного. Было столько Олимпиад, на которые я не поехала, и будут еще те, на которые я не поеду, так что не за что переживать", – сказала Меркушина в интервью Суспильному.

Анастасия Меркушина
Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Напомним, ранее принципы отбора на Олимпийские игры раскритиковала Дарья Блашко.

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"Должны быть какие-то критерии, которые будут утверждаться министерством, федерацией, НОК. Поскольку это государственные дела, не частная лавочка", – заявила Блашко в интервью Суспильному.

Дарья Блашко не понимает принцип отбора на Олимпиаду
Дарья Блашко не понимает принцип отбора на Олимпиаду / Фото: biathlon.com.ua

Добавим, что Анастасия Меркушина еще может попасть на Олимпиаду-2022. Она является первой запасной в женской сборной по биатлону. В случае если кто-нибудь из биатлонисток основной команды не сможет отправиться в Пекин, она ее заменит.

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