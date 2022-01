Нарешті вдала гонка! Українські біатлоністки здійснили прорив у персьюті

В останній день змагань шостого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдінгу відбулася жіноча гонка переслідування.

Is anybody going to be able to catch Elvira Oeberg today? We'll find out shortly but her advantage over Marte O. Roieseland is less than a penalty loop



Watch live on https://t.co/Z1cUg2llYh or follow on the Official IBU App pic.twitter.com/QrPao2MTXk