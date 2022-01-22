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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Українські біатлоністки зі скандалом провалили останню естафету перед Олімпіадою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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22 січня, 17:16
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На етапі Кубка світу в Італії наша четвірка стала лише одинадцятою. При цьому склад українського квартету в останні години перед гонкою загадковим чином змінювався тричі
Анастасія Меркушина
Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Останню жіночу естафету перед Олімпіадою у Пекіні, яка стартує 4 лютого, Україна провалила. В італійському Антхольці наші біатлоністки стали аж 11-ми. Бережуть сили на Ігри?

Читайте також: Україну на Олімпіаді-2022 представлять 45 спортсменів: остаточний склад

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Валя Семеренко, якій несподівано довірили перший етап, із трьома додатковими патронами подолала свою частину естафети десятою.

Валентина Семеренко
Валентина Семеренко

Ексбілоруска Дарія Блашко, яка виступає під українським прапором, на своєму другому етапі стріляла непогано, зробивши лише по одному додатковому пострілу лежачи і стоячи. Але бігла ну надто повільно і передала естафету Анастасії Меркушиній лише 13-ю.

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Дарія Блашко
Дарія Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Меркушина лежачи відстрілялася ідеально, але стоячи – жахливо, вирушивши на одне штрафне коло. І хоч бігла Анастасія досить швидко, але нашого фінішера Олену Білосюк (колишню Підгрушну) відправила на заключний етап 12-ю – з хвилиною відставання від лідера.

Анастасія Меркушина
Анастасія Меркушина

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Олені Білосюк знадобилося два додаткові патрони на стійці, швидкістю бігу вона не вразила і фінішувала на 11-му рядку.

Олена Білосюк (відоміша як Підгрушна)
Олена Білосюк (відоміша як Підгрушна) / Фото: Суспільне

Виграла ж естафету Норвегія – завдяки тому, що перед останньою стрільбою впала лідерка – чешка Люсія Харватова.

Кубок світу з біатлону. Антхольц, Італія. Естафета. Жінки

  • 1. Норвегія – 1.12,54 (1-10)
  • 2. РФ + 24,6 (3-12)
  • 3. Франція + 32,6 (0-13)
  • 11. УКРАЇНА + 1.50,9 (1-10)

Зазначимо, що у заявці на цю естафету на третьому етапі в України спочатку була Юлія Джима. Проте потім почалося щось скандально дивне.

З'явилася інформація, що Джимі дадуть відпочити, а натомість побіжить Анастасія Меркушина. Потім у таборі збірної повідомили, що від цих планів відмовилися, і таки виступить Джима. Але зрештою третій етап довірили Меркушиній.

Нагадаємо, саме Меркушина не потрапила до складу жіночої збірної України з біатлону на Олімпіаду в Пекіні, отримавши статус резервістки.

Нашу країну в Піднебесній представлять Юлія Джима, Олена Білосюк, Дарія Блашко, Валя Семеренко та Ірина Петренко.

Пекін – столиця Олімпіади-2022
Пекін – столиця Олімпіади-2022 / Фото: Getty Images

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