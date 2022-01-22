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Украинские биатлонистки со скандалом провалили последнюю эстафету перед Олимпиадой

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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22 января, 17:16
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На этапе Кубка мира в Италии наша четверка стала лишь одиннадцатой. При этом состав украинского квартета в последние часы перед гонкой загадочным образом менялся трижды
Анастасия Меркушина
Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Последнюю женскую эстафету перед Олимпиадой в Пекине, стартующей 4 февраля, Украина провалила. В итальянском Антхольце наши биатлонистки стали аж 11-ми. Берегут силы на Игры?

Читайте также: Украину на Олимпиаде-2022 представят 45 спортсменов: окончательный состав

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Валя Семеренко, которой неожиданно доверили первый этап, с тремя дополнительными патронами преодолела свою часть эстафеты десятой.

Валентина Семеренко
Валентина Семеренко

Экс-белоруска Дарья Блашко, выступающая под украинским флагом, на своем втором этапе стреляла неплохо, сделав лишь по одному дополнительному выстрелу на лежке и стойке. Но бежала ну очень медленно и передала эстафету Анастасии Меркушиной только 13-й.

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Дарья Блашко
Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Меркушина лежа отстрелялась идеально, но стоя – отвратительно, пойдя на один штрафной круг. И хоть бежала Анастасия довольно быстро, но нашего финишера Елену Билосюк (бывшую Пидгрушную) отправила на заключительный этап 12-й – с минутой отставания от лидера.

Анастасия Меркушина
Анастасия Меркушина

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Елене Билосюк понадобилось два доппатрона на стойке, скоростью бега она не впечатлила и финишировала на 11-й строчке.

Елена Билосюк (более известная как Пидгрушная)
Елена Билосюк (более известная как Пидгрушная) / Фото: Суспільне

Выиграла же эстафету Норвегия – благодаря тому, что перед последней стрельбой упала лидировавшая чешка Люсия Харватова.

Кубок мира по биатлону. Антхольц, Италия. Эстафета. Женщины

  • 1. Норвегия – 1.12,54 (1-10)
  • 2. РФ + 24,6 (3-12)
  • 3. Франция + 32,6 (0-13)
  • 11. УКРАИНА + 1.50,9 (1-10)

Отметим, что в заявке на эту эстафету на третьем этапе у Украины изначально значилась Юлия Джима. Однако затем начало происходить нечто скандально странное.

Появилась информация, что Джиме дадут отдохнуть, а вместо нее побежит Анастасия Меркушина. Затем в лагере сборной сообщили, что от этих планов отказались, и выступит таки Джима. Но в конечном итоге третий этап доверили таки Меркушиной.

Напомним, именно Меркушина не попала в состав женской сборной Украины по биатлону на Олимпиаду в Пекине, получив статус резервистки.

Нашу страну в Поднебесной представят Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валя Семеренко и Ирина Петренко.

Пекин – столица Олимпиады-2022
Пекин – столица Олимпиады-2022 / Фото: Getty Images

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