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Они будут брать медали: состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2022

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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21 января, 17:53
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На сегодняшнем заседании Исполкома Национального Олимпийского Комитета Украины утвердили состав сборной Украины по биатлону, которая поедет на Олимпиаду-2022
Женская сборная Украины по биатлону
Женская сборная Украины по биатлону / Фото: IBU

На Олимпиаде-2022 в биатлоне будут разыграны 11 комплектов медалей. В мужском и женском разряде пройдут спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт и эстафета, а также еще один комплект разыграют в смешанной эстафете.

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Наша команда может рассчитывать в Пекине на пять мужчин и пять женщин.

Мужская команда:

  • Дмитрий Пидручный
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цимбал
  • Артем Прима
  • Артем Тищенко

Женская команда:

  • Юлия Джима
  • Елена Билосюк
  • Дарья Блашко
  • Валя Семеренко
  • Ирина Петренко

В 2014 году Украина завоевала в биатлоне золотую и серебряную медали, а всего этот вид спорта принес нашей стране пять наград зимних Олимпиад.

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