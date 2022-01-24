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"Тренер говорил, что я еду на Олимпиаду". Меркушина о закулисье отбора на Игры

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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24 января, 12:23
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Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец планировал взять на Олимпиаду-2022 Анастасию Меркушину, но в последний момент все изменилось
Анастасия Меркушина
Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина оказалась вне заявки на Олимпийские игры в Пекине, хотя первоначально тренерский штаб сборной Украины гарантировал ей место в составе команды.

По словам Меркушиной, решение по составу должно было быть принято после этапа в Антхольце. Но похоже на то, что заявку утвердили без тренера.

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"Насколько я понимала, и летом это оговаривалось, то четыре человека едут по результатах, а пятый – на усмотрения тренера в связи со всякими болезнями, и проблемами, которые могут быть. Это всегда так было. Пятый спортсмен в составе – это джокер в кармане тренера.

Проблема в том, что в Рупольдинге ко всем троим из нас – и к Дарье Блашко, и к Ирине Петренко, и ко мне подошел Урош, и сказал, что мы едем на Олимпийские игры. Хотя мы с Ирой немного скептически на это отреагировали, потому четко понимали расстановку сил, и кто за кем стоит.

Анастасия Меркушина и Дарья Блашко
Анастасия Меркушина и Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Мы понимали, что будет честно, если будет решения по последнему этапу, потому что нет четкого понятия, кто сейчас сильнее: мы все плюс-минус в одном состоянии. Да, решение сложное, и я рассчитывала, что его примет тренер. Но поскольку тренер стоял на трассе и физически не мог во время гонки объявить составы... Конечно, это все обидно, неприятно.

Скажу честно, сейчас я знаю много вещей, то, что происходит, расстановку сил, но я не хочу поднимать скандал, не хочу кричать и звонить во все колокола, потому что, в первую очередь любой скандал ударит по девочкам, а они мои подруги, и они едут на Олимпиаду, чтобы бороться за страну. И я не хочу, чтобы им было плохо. А я...это я (улыбается)", – сказала Меркушина в интервью ХSport.

Анастасия Меркушина
Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Добавим, что Анастасия Меркушина получила статус первой запасной и отправится на Олимпиаду-2022 только при условии, если кто-нибудь из биатлонисток основной команды не сможет поехать.

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Ранее глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак назвал критерии, согласно которым был сформирован состав сборной на Олимпийские игры 2022.

"По тому списку прошли те, кто подходил по требованиям: попасть в топ-50 общего зачета Кубка мира, выступить на Кубке IBU, показать результат и набрать наибольшее количество очков.

Анастасия Меркушина не набрала ни одного очка в первой половине сезона, нигде не проявила себя и по критериям не попала. Поэтому проголосовали без нее", – заявил Брынзак в интервью Суспильному.

Владимир Брынзак
Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

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