Спортивний десант Тернополя проти Росії: баскетбольний клуб допоміг чемпіону світу з біатлону

Біатлоніст Дмитро Підручний, який захищає Україну в лавах ЗСУ, отримав військову підтримку від баскетбольної команди рідного міста

Дмитро Підручний / Фото: Facebook

БК Тернопіль тепер не баскетбольний, а благодійний клуб ! Керівництвом команди з файного міста прийнято рішення на час війни перекваліфікувати свою діяльність для допомоги українській армії.

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Основні напрямки допомоги – це забезпечення ЗСУ та тероборони, а також допомога з житлом та харчуванням вимушеним біженцям з інших регіонів нашої країни.

Символічною стала допомога від БК Тернопіль своєму співвітчизнику, чемпіону світу з біатлону Дмитру Підручному. Клуб зміг забезпечити українського спортсмена, який із перших днів війни змінив спортивну гвинтівку на бойовий автомат, двома тепловізорами та іншими необхідними комплектуючими.

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Весь спортивний світ об'єднався у єдиній ідеї допомоги України. Нашій країні щодня надають і фінансову і моральну підтримку світові зірки з різних видів спорту.