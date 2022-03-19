Спортивный десант Тернополя против России: баскетбольный клуб помог чемпиону мира по биатлону

Биатлонист Дмитрий Пидручный, который защищает Украину в рядах ВСУ, получил военную поддержку от баскетбольной команды родного города

Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook

БК Тернополь теперь не баскетбольный, а благотворительный клуб! Руководством команды из файного города принято решение на время войны переквалифицировать свою деятельность для помощи украинской армии.

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Основные направления помощи – это обеспечение ВСУ и теробороны, а также помощь с жильем и питанием вынужденным беженцам из других регионов нашей страны.

Символичной стала помощь от БК Тернополь своему соотечественнику, чемпиону мира по биатлону Дмитрию Пидручному. Клуб смог обеспечить украинского спортсмена, который с первых дней войны сменил спортивную винтовку на боевой автомат, двумя тепловизорами и другими необходимыми комплектующими.

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Весь спортивный мир объединился в единой идее помощи Украины. Нашей стране ежедневно оказывают и финансовую и моральную поддержку мировые звезды из самых разных видов спорта.