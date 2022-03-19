Спортивный десант Тернополя против России: баскетбольный клуб помог чемпиону мира по биатлону

БК Тернополь теперь не баскетбольный, а благотворительный клуб! Руководством команды из файного города принято решение на время войны переквалифицировать свою деятельность для помощи украинской армии.
Читайте также: Уничтожение Чернигова продолжается: российские фашисты разрушили лыжную базу (фото)
Основные направления помощи – это обеспечение ВСУ и теробороны, а также помощь с жильем и питанием вынужденным беженцам из других регионов нашей страны.
Далее по теме
Символичной стала помощь от БК Тернополь своему соотечественнику, чемпиону мира по биатлону Дмитрию Пидручному. Клуб смог обеспечить украинского спортсмена, который с первых дней войны сменил спортивную винтовку на боевой автомат, двумя тепловизорами и другими необходимыми комплектующими.
Весь спортивный мир объединился в единой идее помощи Украины. Нашей стране ежедневно оказывают и финансовую и моральную поддержку мировые звезды из самых разных видов спорта.