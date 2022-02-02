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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Забувши про всі образи: у Пекін терміново викликали чемпіонку світу з біатлону

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
2 лютого, 17:23
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Українська біатлоністка Анастасія Меркушина матиме шанс виступити на Олімпійських іграх у Пекіні
Анастасія Меркушина
Анастасія Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

Жіноча біатлонна збірна України лишилася без своєї зірки на Олімпіаді-2022. Олена Білосюк здала позитивний на коронавірус і не зможе вийти на старт перших олімпійських гонок.

Олена здала позитивний тест на ковід
Олена здала позитивний тест на ковід / Фото: Колаж: Сьогодні

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У зв'язку з цим тренерська рада Федерації біатлону України звернулася до НОК України щодо включення Анастасії Меркушиної до складу Олімпійської збірної у статусі запасної спортсменки. Біатлоністка зможе у разі потреби замінити Олену Білосюк, якщо стан останньої не покращиться.

5 лютого Анастасія Меркушина відправиться до Пекіна після проходження процедури та обов'язкового отримання двох негативних ПЛР-тестів з різницею у 24 годині.

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Остаточне рішення щодо заявки на олімпійські гонки прийматиметься тренерською радою з урахуванням стану Олени Білосюк.

Наразі Анастасія Меркушина знаходиться у чеському Нове-Место, де готувалася до виступу в Кубка IBU.

Раніше ми повідомляли, що Анастасія Меркушина опинилася поза олімпійською заявкою, хоча спочатку тренерський штаб збірної України гарантував їй місце у складі команди.

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Тоді спортсменка прийняла рішення не порушувати скандалу, оскільки це могло позначитися на результатах команди.

"Я не хочу піднімати скандал, не хочу кричати і дзвонити на всі дзвони, тому що в першу чергу будь-який скандал вдарить по дівчаткам, а вони – мої подруги, і вони їдуть на Олімпіаду, щоб боротися за країну. І я не хочу, щоб їм було погано", – сказала Меркушина в інтерв'ю ХSport.

Анастасія Меркушина
Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Додамо, що Анастасія Меркушина ставала чемпіонкою світу з біатлону серед юніорів, а також двічі виборювала золоті медалі юніорського чемпіонату Європи.

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