Люди гинуть у цій й***ій війні. Зірка біатлону підтримала Підручного

Пост Дмитра Підручного у соціальній мережі, присвячений братам Фуркадам, нікого не залишив байдужим

Тіріль Екгофф підтримала Підручного у суперечці з Cімоном Фуркадом / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Лідер збірної України Дмитро Підручний своїм зверненням до братів Фуркадів зумів привернути увагу спортивної громадськість до війни в Україні.

Не залишилася байдужою до трагедії українського народу і дворазова олімпійська чемпіонка Тіріль Екгофф. Під постом Підручного норвезька біатлоністка залишила коментар, у якому підтримала українця.

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"Це найсильніший пост у Instagram, який я коли-небудь бачила. Браво, Дмитре! Це так важливо, що ти цим поділився. Це так сюрреалістично, що це відбувається, і люди гинуть у цій й***ій війні", – написала норвезька чемпіонка.

Напередодні капітан збірної України Дмитро Підручний гнівно відреагував на позицію братів Фуркадів на війну в Україні. З одного боку, французи засуджують агресію, але при цьому вважають, що росіяни не винні в цій війні.

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Симон Фуркад вважає, що російські спортсмени просто бояться своєї влади, яку вони обрали під час виборів. Тому їх не можна усувати від міжнародних змагань.

Сімон Фуркад вважає російських спортсменів невинними жертвами / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

На це українська біатлоністка Анастасія Меркушина поцікавилася у братів, навіщо росіяни прийшли вбивати українців.

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