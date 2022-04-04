Люди гибнут в этой е***ой войне. Звезда биатлона поддержала Пидручного

Пост Дмитрия Пидручного в социальной сети, посвященный братьям Фуркадам, никого не оставил равнодушным

Тириль Экхофф поддержала Пидручного в споре с Cимоном Фуркадом / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный своим обращением к братьям Фуркадам сумел обратить внимание спортивной общественности на войну в Украине.

Не осталась равнодушной к трагедии украинского народа и двукратная олимпийская чемпионка Тириль Экхофф. Под постом Пидручного норвежская биатлонистка оставил комментарий, в котором поддержала украинца.

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"Это сильнейший пост в Instagram, который я когда-либо видела. Браво, Дмитрий! Это так важно, чтобы ты этим поделился. Это так сюрреалистично, что это происходит, и люди гибнут в этой е***ой войне", – написала норвежская чемпионка.

Накануне капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный гневно отреагировал на позицию братьев Фуркадов на войну в Украине. С одной стороны французы осуждают агрессию, но при этом считают, что россияне не виноваты в этой войне.

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Симон Фуркад считает, что российские спортсмены попросту боятся свою власть, которую они выбрали на выборах. Поэтому их нельзя отстранять от международных соревнований.

Симон Фуркад считает российских спортсменов невинными жертвами / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

На это украинская биатлонистка Анастасия Меркушина поинтересовалась у братьев, зачем русские пришли убивать украинцев.

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