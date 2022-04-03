Зачем русские пришли убивать украинцев? Меркушина раскрыла глаза братьям Фуркадам

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина поддержала Дмитрия Пидручного, который осудил братьев Фуркадов за поддержку российских спортсменов

Братья Фуркад не знают на какое из двух кресел сесть / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждый день военной агрессии России против Украины приносит нашему народу все большие страдания. От рук российской армии гибнут мирные жители, разрушается критическая инфраструктура.

Но в это время находятся уникумы, которые считают, что в этом виноват лишь кровавый диктатор Путин, а не народ который его выбирал. Среди таких деятелей оказались известные французские биатлонисты Мартен и Симон Фуркады.

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На такую страусиную позицию французов гневно отреагировал украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, который послал братьев нах*й.

Биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина также обратилась к титулованным французским биатлонистам.

"Уважаемые Мартен и Симон Фуркады. Я думаю, вы действительно не понимаете реальность войны между Украиной и россией. Если вы думаете, что обычные россияне не задействованы, вы ошибаетесь. Уже 18 тысяч русских солдат погибло на нашей земле, не русские ли? Почему они пришли убивать нас? Почему спортсмены используют Z на своей форме? Почему они не просят прекратить все это? У них была возможность начать соревнование без своего кровавого флага, но они сделали свой выбор.

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Они избрали свою власть! Не говорите, что их обманули. Многие имеют родственников в Украине, но они верят в Великороссию и не хотят видеть правды. Если ты все-таки хочешь быть Человеком, то разбуди свою семью в 4 часа утра, иди в бомбоубежище, сиди там до 11, и ты почувствуешь нашу жизнь здесь! Почему русские люди заслуживают нормальной жизни, а украинские дети должны умирать? Пока братья не знают, на какое из двух кресел сесть, мы боремся! Мы выстоим!" – написала Меркушина в своем Instagram.

Отметим, что с начала войны призерка чемпионатов мира и участница Олимпийских игр Анастасия Меркушина сменила биатлонную винтовку на автомат – она старший лейтенант погранслужбы.