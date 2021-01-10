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Через COVID-19 ізолюють цілі команди на Кубку світу з біатлону

10 січня, 14:28

Олена Павлова Олена Павлова

Болгарія не змогла взяти участь у змішаних естафетах у неділю

На етапі Кубка світу з біатлону в Оберхофі триває поширення коронавірусу. Раніше тести шокували Росію і Норвегію. А тепер пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів повідомила про наявність позитивних результатів у складі ще трьох країн. Але більше за всіх дісталося збірній Болгарії.

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"IBU провів додаткові ПЛР-тести: шість членів збірної Болгарії і по одному представнику команди Чехії та Японії виявилися зараженими COVID-19. Хворі з команд Японії і Чехії та люди, що тісно контактували з ними, були негайно ізольовані. Що стосується збірної Болгарії, то вона була поміщена на карантин в повному складі", – повідомляє IBU в Twitter.

Біатлонний стадіон в Оберхофі

Біатлонний стадіон в Оберхофі / Фото: IBU

Повідомляється, що серед заражених в командах Болгарії та Чехії є і спортсмени. Раніше позитивним виявився тест начальника сервіс-бригади Норвегії Тобіаса Даль Фенре. Спеціаліст і ще три члени збірної, які контактували з ним, пішли на самоізоляцію.

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Нагадаємо, що на старті нинішнього Кубка світу в командах було виявлено понад 15 випадків зараження коронавірусом. Перших хворих знайшли в збірних Росії, Латвії, Молдови. А після новорічної паузи з'явилися нові випадки.

Нагадаємо, що п'ятий етап Кубка світу в Німеччині сьогодні закривається змішаними естафетами, але шостий відкриється вже в середу – 13 січня. Причому пройде він також в Оберхофі.

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