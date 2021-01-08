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Коронавірус знайшли на Кубку світу з біатлону: тести шокували Росію і Норвегію

8 січня, 10:55

Олена Павлова Олена Павлова

Йоханнес Бе втратив головного спеціаліста з підготовки лиж

Сьогодні, 8 січня, в німецькому Оберхофі відбудуться перші гонки Кубка світу з біатлону у 2021 році. Жінки і чоловіки пробіжать спринт. А ми вже писали, де і коли дивитися біатлон в п'ятницю. Тим часом Міжнародний союз біатлоністів повідомив про чотири випадки зараження коронавірусом в Оберхофі.

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"Відповідно до регламенту IBU почав проводити стандартні ПЛР-тести учасників етапу Кубка світу в Оберхофі. У першій сесії було проведено 700 тестів, чотири людини отримали позитивний результат. Випадки зараження виявлені в командах Чехії, Казахстану, Норвегії і Росії. Члени команд були миттєво оповіщені і ізольовані", – пише Twitter IBU.

Тренування в Оберхофі

Тренування в Оберхофі / Фото: IBU

Володар Кубка світу і лідер загального заліку норвезький біатлоніст Йоханнес Бе прокоментував новину про COVID-19 в своїй команді. Позитивним виявився результат тесту начальника сервіс-бригади Норвегії Тобіаса Даль Фенре. Спеціаліст і ще троє членів збірної, які контактували з ним, пішли на самоізоляцію.

"У команді всі відновилися, всі здорові. Але через цю ситуацію ми втрачаємо смазчиков. У той же час я впевнений, що фахівці, які залишилися у нас, добре знають свою справу", – цитує Бе NRK.

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Також повідомлялося, що коронавірусом заразився головний тренер збірної Росії з біатлону Валерій Польховскій.

Раніше в Росії біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерів.

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