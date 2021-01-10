Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

Російський коментатор не їстиме черевик, а Україна в естафеті мотала коло штрафу

10 січня, 13:59

Олена Павлова Олена Павлова

"Срібло" в Оберхофі дісталося норвежцям, які бігли без братів Бе

У змішану естафету на етапі Кубка світу в Оберхофі збірна України кинула своїх найсильніших на сьогодні біатлоністів – Дарину Блашко, Юлію Джиму, Артема Приму та Дмитра Підручного. Однак хід ще набрали не всі, і замість боротьби за п'єдестал – тільки 10 місце. А в суботу іменинниця Підгрушна злетіла на 14 місць в переслідуванні, а Джима – у ТОП-15.

Реклама

Відзначимо, що Блашко в кінці першого етапу сильно поступилася лідерам ходом і передала естафету Джимі з відставанням у 48 секунд. Артем Прима намагався підняти Україну вище, але зайшов на штрафне коло. А Дмитро Підручний на останньому етапі непогано біг і увірвався до ТОП-10.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

Перший подіум в нинішньому сезоні у збірної Росії, яка несподівано посіла перше місце, обійшовши на фінішному колі Норвегію без братів Бе і Францію. А російському коментатору Дмитру Губернієву тепер не доведеться їсти черевик.

Реклама

Читайте також: Коронавірус знайшли на Кубку світу з біатлону: тести шокували Росію і Норвегію

Але це не остання гонка сьогодні. На "одиночну" естафету о 15:40 від України заявлені Віта Семеренко і Антон Дудченко. А ми повідомляли, де і коли дивитися біатлонні естафети в неділю.

П'ятий етап Кубка світу сьогодні закривається, але шостий відкриється вже в середу – 13 січня. Причому, нагадаємо, пройде він також в Оберхофі.

Дивіться, як збірна України успішно завершила попередній сезон

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Українські біатлоністи назвали склад на Кубок світу в Обергофі: Валя Семеренко – поза заявкою
Українські біатлоністи назвали склад на Кубок світу в Обергофі: Валя Семеренко – поза заявкоюБіатлон
Бебі-бум у нашому спорті: 70-річний Коньков, багатодітний Ярмоленко і первісток Безсонової
Бебі-бум у нашому спорті: 70-річний Коньков, багатодітний Ярмоленко і первісток БезсоновоїІнші
Де й коли дивитися біатлон у п'ятницю на Кубку світу в Німеччині
Де й коли дивитися біатлон у п'ятницю на Кубку світу в НімеччиніБіатлон
Коронавірус знайшли на Кубку світу з біатлону: тести шокували Росію і Норвегію
Коронавірус знайшли на Кубку світу з біатлону: тести шокували Росію і НорвегіюБіатлон
У Росії біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерів
У Росії біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерівБіатлон
"Дух, что тіло рве до бою": підсумки року в цитатах українських класиківІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти