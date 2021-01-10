Російський коментатор не їстиме черевик, а Україна в естафеті мотала коло штрафу

"Срібло" в Оберхофі дісталося норвежцям, які бігли без братів Бе

У змішану естафету на етапі Кубка світу в Оберхофі збірна України кинула своїх найсильніших на сьогодні біатлоністів – Дарину Блашко, Юлію Джиму, Артема Приму та Дмитра Підручного. Однак хід ще набрали не всі, і замість боротьби за п'єдестал – тільки 10 місце. А в суботу іменинниця Підгрушна злетіла на 14 місць в переслідуванні, а Джима – у ТОП-15.

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Відзначимо, що Блашко в кінці першого етапу сильно поступилася лідерам ходом і передала естафету Джимі з відставанням у 48 секунд. Артем Прима намагався підняти Україну вище, але зайшов на штрафне коло. А Дмитро Підручний на останньому етапі непогано біг і увірвався до ТОП-10.

Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

Перший подіум в нинішньому сезоні у збірної Росії, яка несподівано посіла перше місце, обійшовши на фінішному колі Норвегію без братів Бе і Францію. А російському коментатору Дмитру Губернієву тепер не доведеться їсти черевик.

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Але це не остання гонка сьогодні. На "одиночну" естафету о 15:40 від України заявлені Віта Семеренко і Антон Дудченко. А ми повідомляли, де і коли дивитися біатлонні естафети в неділю.

П'ятий етап Кубка світу сьогодні закривається, але шостий відкриється вже в середу – 13 січня. Причому, нагадаємо, пройде він також в Оберхофі.

Дивіться, як збірна України успішно завершила попередній сезон

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