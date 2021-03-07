Де і коли дивитися переслідування на Кубку світу з біатлону в неділю

Сьогодні, 7 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто завершиться гонками переслідування у жінок і чоловіків. Напередодні українка Юлія Джима піднялася на п'єдестал в спринтіі тепер може поповнити свою медальну колекцію в пасьюті. Жіноча гонка розпочнеться о 13:00, чоловіча – о 17:00.
Де дивитись. На українському телебаченні гонку покаже UA:Перший. Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:Біатлон.
Хто представить Україну. У жінок за нашу команду сьогодні побіжать п'ятеро. Найвищі шанси на п'єдестал у срібного призера спринту Юлії Джими.
Переслідування. Жінки (13:00)
2. Юлія Джима +0:09
16. Дар'я Блашко +0:46
22. Анастасія Меркушина +1:06
34. Олена Підгрушна +1:29
40. Валя Семеренко +1:46
У чоловіків непогані шанси пробитися в призи у чемпіона світу-2019 в переслідуванні Дмитра Підручного. Він почне 15-м з відставанням від лідера менше хвилини.
Переслідування. Чоловіки (17:00)
15. Дмитро Підручний +0:53
35. Артем Тищенко +1:26
44. Артем Прима +1:36
Хто фаворит. У жінок букмекери ставлять на лідера Кубка світу норвежку Тіріл Екхоф – коефіцієнт на її виграш 2.20. На перемогу Джими показник 12.0. У чоловіків "золото" віддають норвежцю Стурлі Лагрейду – 4.00, шанси Підручного оцінюються як 71.0.
Раніше ми писали, що українські біатлоністи завалили спринт в Нове-Мєсто.
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