Естафети на Кубку світу з біатлону в Обергофі: о котрій і де дивитись гонки

До програми другого дня змагання на Кубку світу з біатлону 2021/22 увійшли дві змішані естафети: класична, в якій чотири етапи біжать чотири різних біатлоністи, і одиночна, де два учасники по черзі біжать чотири етапи.
Де дивитись.
У прямому ефірі гонки покажуть UA:Перший та Євроспорт.
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Першою пройде класична естафета. Збірна України здобула сьомий стартовий номер і розпочне гонку у третьому ряду. Початок гонким – 13:15 за київським часом.
Старт-лист змішаної естафети:
- 7-1. Артем Прима
- 7-2. Дмитро Підручний
- 7-3. Валя Семеренко
- 7-4. Юлія Джима
Одиночний мікст стартує о 15:45 за київським часом.
Старт-лист одиночної змішаної естафети:
- 8-1. Артем Тищенко
- 8-2. Дар'я Блашко
Нагадаємо, першого дня на Кубка світу в Обергофі відбулися дві спринтерські гонки для чоловіків і жінок.
У чоловічому спринті найкращий результат серед українців показав Богдан Цимбал, який фінішував на 19-му місці.
А в жіночому спринті порадувала своїм виступом Валя Семеренко, яка посіла 13-те місце.