ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися спринт в суботу

У суботу, 13 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці пройде жіночий спринт. Раніше ми давали розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону.

Реклама

У скільки почнеться гонка? Старт спринту о 15:30 за київським часом.

Де дивитись? На українському телебаченні гонку покаже "UA: Перший". В інтернеті можна подивитися світову першість на сайті IBU і UA:Біатлон.

Читайте також: День святого Валентина: поради про те, як провести свято, для романтиків, екстремалів, шопоголіків і всіх-всіх-всіх

В тренді На старт! Розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону

Хто біжить? За Україну заявлені чотири біатлоністки: Олена Підгрушна (№14), Юлія Джима (№39), Валя Семеренко (№69), Дар'я Блашко (№92).

Реклама

Хто фаворит? У букмекерів у спринті фаворитка норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф. Котирування на її перемогу – 5.25. Далі йде її співвітчизниця Марте Олсбі-Ройселанн – 7.00 і шведка Ганна Еберг – 7.25. На перемозі українок можна озолотитися. Коефіцієнт на перемогу Підгрушної – 34.00, Джими – 41.00.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама