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ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися спринт в суботу

13 лютого, 09:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Жінки розіграють медалі в найкоротшій гонці

У суботу, 13 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці пройде жіночий спринт. Раніше ми давали розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону.

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У скільки почнеться гонка? Старт спринту о 15:30 за київським часом.

Де дивитись? На українському телебаченні гонку покаже "UA: Перший". В інтернеті можна подивитися світову першість на сайті IBU і UA:Біатлон.

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На старт! Розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону

Хто біжить? За Україну заявлені чотири біатлоністки: Олена Підгрушна (№14), Юлія Джима (№39), Валя Семеренко (№69), Дар'я Блашко (№92).

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Хто фаворит? У букмекерів у спринті фаворитка норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф. Котирування на її перемогу – 5.25. Далі йде її співвітчизниця Марте Олсбі-Ройселанн – 7.00 і шведка Ганна Еберг – 7.25. На перемозі українок можна озолотитися. Коефіцієнт на перемогу Підгрушної – 34.00, Джими – 41.00.

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