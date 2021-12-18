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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Боїться стріляти! Тренер розкрив страх зірки українського біатлону

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 грудня, 21:18
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У олімпійської чемпіонки-2014 та п'ятиразової призерки світових першостей Юлії Джими – серйозна проблема перед Іграми у Пекіні
Юлія Джима
Юлія Джима / Фото: Getty Images

Юлія Джима не змогла навіть фінішувати у суботньому пасьюті на етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі. Припустившись п'яти хиб на трьох вогневих рубежах, вона знялася з гонки.

І взагалі, в жодній із десяти своїх гонок на старті сезону 31-річна Джима не зуміла відстріляти чисто.

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Що відбувається з олімпійською чемпіонкою-2014 за 48 днів до старту Ігор-2022 у Пекіні?

"Стрільба пропала повністю. Юлія боїться стріляти, довго стріляє, припускається помилок, – заявив у коментарі Суспільне спорт головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець. – Слава богу, що хід є, просто в біатлоні треба бігти та стріляти".

Юлія Джима
Юлія Джима / Фото: Reuters

"Коли ти боїшся стріляти, то припускатимешся помилок. Нічого страшного. Будемо працювати. Добре, що ці чотири етапи закінчуються – зараз буде два тижні, щоб знайти причину цих помилок".

Лідер української команди Юлія Джима
Лідер української команди Юлія Джима / Фото: Getty Images

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"Юлія вже стріляла супер, ми можемо повернути цю стрільбу. Щодо інших дівчат, то їх потрібно підтягнути фізично – це наш план на два тижні", – додав Урош Велепець.

Раніше ми писали, що Україна отримала квоту у п'ять біатлоністок на зимові Олімпійські ігри у Пекіні (4-20 лютого). Два місця вже зайняті. До Пекіна-2022 точно поїдуть Юлія Джима та Олена Білосюк (колишня Підгрушна).

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