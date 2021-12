Дві сестри піднялися на п'єдестал Кубка світу з біатлону

У французькому Ансі відбулися жіночі перегони на 10 кілометрів. На п'єдестал піднялися дві сестри.

Переможцем гонки стала шведка Ельвіра Еберг, яка допустила два промахи і пройшла дистанцію за 29 хвилин та 27 секунд. Її старша сестра Ханна Еберг зайняла третє місце.

І знову доводиться констатувати той факт, що українські біатлоністки поки що не готові боротися за призові місця. Найкращий результат у нашій команді показала Дар'я Блашко. Але це лише 20-е місце.

А Юлія Джима взагалі вирішила не фінішувати після п'яти промахів.

Результати гонки переслідування:

1. Ельвіра Еберг (Швеція) – 29.27,0 (1+0+0+1)

2. Жюлі Сімон (Франція) – +4,2 (0+0+0+1)

3. Ханна Еберг (Швеція) – +11,6 (0+0+2+0)

...

20. Дар'я Блашко (Україна) – +1.52,4 (0+1+0+0)

25. Олена Білосюк (Україна) – +2.19,8 (0+0+0+1)

Юлія Джима (Україна) – (0+2+3) – не фінішувала

