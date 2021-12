Две сестры поднялись на пьедестал Кубка мира по биатлону

Во французском Анси состоялась женская гонка преследования на 10 километров. На пьедестал поднялись две сестры.

Победителем гонки стала шведка Эльвира Эберг, допустившая два промаха и прошедшая дистанцию за 29 минут и 27 секунд. Ее старшая сестра Ханна Эберг заняла третье место.

И вновь приходится констатировать тот факт, что украинские биатлонистки пока не готовы бороться за призовые места. Лучший результат в нашей команде показала Дарья Блашко. Но это всего лишь 20-е место.

А Юлия Джима и вовсе решила не финишировать после пяти промахов.

Результаты гонки преследования:

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 29.27,0 (1+0+0+1)

2. Жюли Симон (Франция) – +4,2 (0+0+0+1)

3. Ханна Эберг (Швеция) – +11,6 (0+0+2+0)

...

20. Дарья Блашко (Украина) – +1.52,4 (0+1+0+0)

25. Елена Билосюк (Украина) – +2.19,8 (0+0+0+1)

Юлия Джима (Украина) – (0+2+3) – не финишировала

Elvira does it! Oeberg gets her first World Cup victory in the @BiathlonALGB Pursuit



Elvira Oeberg @SWEOlympic

Julia Simon @FedFranceSki

Hanna Oeberg @SWEOlympic



Watch all competitions live on https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/sX9lQsN9rM