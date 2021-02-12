Біатлон скасували через COVID-19! Норвегія не прийме Кубок світу, а в Словенії чекають глядачів

Заключний етап Кубка світу з біатлону в норвезькому Голменколлені скасований. Про це повідомив Міжнародний союз біатлоністів. Етап в передмісті Осло мав пройти з 18 по 21 березня. Але його скасували через нові обмеження уряду Норвегії, пов'язаних з COVID-19. У минулому сезоні етап в Норвегії теж не відбувся.

"Ми розчаровані тим, що фінал Кубка світу не відбудеться в Холменколлені, але сподіваємося повернутися наступного року. Детальніша інформація про фінал Кубка світу поточного сезону з'явиться пізніше", – йдеться в повідомленні IBU.

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При цьому не факт, що сезон знову вийде обрізаним. Можливо, фінальний етап проведуть, але не в Норвегії.

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А ось на чемпіонаті світу з біатлону, який з 10-го по 21 лютого проходить у словенській Поклюці, хочуть допустити глядачів, але обмежену кількість. За словами генерального директора оргкомітету турніру Тіма Фарчника, на трибуни, ймовірно, допустять близько 50 уболівальників.

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Стрільбищі в Поклюці / Фото: IBU

"Кількість тих, що заразилися, в Словенії швидко знижується, що дозволяє запрошувати на турнір вболівальників. Передусім медичних працівників, які пройшли вакцинацію. Для них це буде безкоштовно. Ми хочемо віддати належне їхнім старанням у боротьбі з коронавірусом. Присутність уболівальників благотворно позначиться на атмосфері чемпіонату", – цитує Фарчника ТАСС.

Нагадаємо, що в першій гонці в Поклюці наші біатлоністи взяли дерев'яну медаль чемпіонату світу

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