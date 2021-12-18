Біатлон: де і в скільки дивитися жіночу гонку переслідування

На старт етапу Кубка світу вийдуть три українські біатлоністки – Олена Білосюк, Дар'я Блашко та Юлія Джима

Учасники гонки переслідування визначаються у спринті / Фото: REUTERS

Сьогодні у французькому Ансі продовжиться Кубок світу з біатлону. Першими на старт вийдуть жінки, які пройдуть гонку переслідування.

За підсумками спринту у переслідуванні виступлять три українські біатлоністки.

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Олена Білосюк стартує під 18-м номером з відставанням в 1 хвилину та 3 секунди від лідера Марте Олсбю-Ройселанд із Норвегії. Дар'я Блашко (№29) – 1 хвилина та 11 секунд. Юлія Джима (№41) – 1 хвилина та 24 секунди.

Гонка переслідування розпочнеться о 14:00 за київським часом. У прямому ефірі її покажуть UA:Перший та Євроспорт.

Нагадаємо, раніше лідер нашої команди Олена Білосюк розповіла, що її непокоїло під час спринтерських перегонів на Кубку світу у Франції. "Я задихалася", – зізналася біатлоністка.

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