Біатлон: де і в скільки дивитися жіночу гонку переслідування

Сьогодні у французькому Ансі продовжиться Кубок світу з біатлону. Першими на старт вийдуть жінки, які пройдуть гонку переслідування.

За підсумками спринту у переслідуванні виступлять три українські біатлоністки.

Олена Білосюк стартує під 18-м номером з відставанням в 1 хвилину та 3 секунди від лідера Марте Олсбю-Ройселанд із Норвегії. Дар'я Блашко (№29) – 1 хвилина та 11 секунд. Юлія Джима (№41) – 1 хвилина та 24 секунди.

Гонка переслідування розпочнеться о 14:00 за київським часом. У прямому ефірі її покажуть UA:Перший та Євроспорт.

Нагадаємо, раніше лідер нашої команди Олена Білосюк розповіла, що її непокоїло під час спринтерських перегонів на Кубку світу у Франції. "Я задихалася", – зізналася біатлоністка.

Відображення до шістнадцять жінок спринт (і приємний бік денти в Ліса Т. Hauser! ) – Який тріумфальний перший день в @BiathlonALGB !



You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBaMLg pic.twitter.com/zpAcotl820