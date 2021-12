Биатлон: где и во сколько смотреть женскую гонку преследования

Сегодня во французском Анси продолжится Кубок мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины, которые пробегут гонку преследования.

По итогам спринта в преследовании выступят три украинские биатлонистки.

Елена Билосюк стартует под 18-м номером с отставанием в 1 минуту и 3 секунды от лидера Марте Олсбю-Ройселанд из Норвегии. Дарья Блашко (№29) – 1 минута и 11 секунд. Юлия Джима (№41) – 1 минута и 24 секунды.

Гонка преследования начнется в 14:00 по киевскому времени. В прямом эфире ее покажут UA:Перший и Евроспорт.

Напомним, ранее лидер нашей команды Елена Билосюк рассказала, что ее беспокоило во время спринтерской гонки на Кубке мира во Франции. "Я задыхалась", – призналась биатлонистка.

Congratulations to the Top 6 women of the Sprint (and happy birthday to Lisa T. Hauser! ) – what a tremendous first day in @BiathlonALGB!



You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBaMLgpic.twitter.com/zpAcotl820