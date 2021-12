Біатлон: де і о котрій дивитися чоловічу гонку переслідування

У суботу, 18 грудня, у французькому Ансі продовжиться етап Кубка світу з біатлону. Після жіночих перегонів, де на п'єдестал піднялися дві сестри, на старт вийдуть чоловіки, які пробіжуть гонку переслідування

За результатами спринту у переслідуванні виступлять два українські біатлоністи.

Тарас Лесюк стартує під 46-м номером з відставанням в 1 хвилину та 58 секунд від лідера Йоганнеса Тінгнеса Бо з Норвегії. Артем Тищенко (№55) – 2 хвилини та 55 секунд.

Гонка переслідування розпочнеться о 16:00 за київським часом. У прямому ефірі її покажуть UA:Перший та Євроспорт.

Нагадаємо, раніше лідер нашої команди Олена Білосюк розповіла, що її непокоїло під час спринтерських перегонів на Кубку світу у Франції. "Я задихалася", – зізналася біатлоністка.

If you thought today був exciting, just wait until the double-serving of Pursuits tomorrow!



Enjoy some of the best shot of today's Men Sprint in @BiathlonALGB – and don forget to tune back in tomorrow at 13:00 (CET) and 15:00 (CET) pic.twitter.com/eg0XoyMcd9