Биатлон: где и во сколько смотреть мужскую гонку преследования

В субботу, 18 декабря, во французском Анси продолжится этап Кубка мира по биатлону. После женской гонки, где на пьедестал поднялись две сестры, на старт выйдут мужчины, которые пробегут гонку преследования.

По результатам спринта в преследовании выступят два украинских биатлониста.

Тарас Лесюк стартует под 46-м номером с отставанием в 1 минуту и 58 секунд от лидера Йоханнеса Тингнеса Бё из Норвегии. Артем Тищенко (№55) – 2 минуты и 55 секунд.

Гонка преследования начнется в 16:00 по киевскому времени. В прямом эфире ее покажут UA:Перший и Евроспорт.

Напомним, ранее лидер нашей команды Елена Билосюк рассказала, что ее беспокоило во время спринтерской гонки на Кубке мира во Франции. "Я задыхалась", – призналась биатлонистка.

If you thought today was exciting, just wait until the double-serving of Pursuits tomorrow!



Enjoy some of the best shot of today's Men Sprint in @BiathlonALGB – and don't forget to tune back in tomorrow at 13:00 (CET) and 15:00 (CET) pic.twitter.com/eg0XoyMcd9