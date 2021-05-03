0 євро! Олімпійську чемпіонку зобразили на банкноті

На честь 10-річчя перемоги на Олімпійських іграх у Ванкувері в Словаччині випустили банкноту із зображенням біатлоністки Анастасії Кузьміної

Триразова олімпійська чемпіонка з біатлону Анастасія Кузьміна показала сувенірну банкноту, випуск якої приурочений до 10-річчя її перемоги на Іграх в Ванкувері-2010.

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"Сувенірна банкнота з моїм ім'ям. Була виготовлена до 10-річчя від завоювання першої золотої медалі Олімпіади-2010 у Ванкувері. Ми повинні були її презентувати ще рік тому, але через пандемію коронавіруса довелося все переносити" , – розповіла Кузьміна.

Банкнота випущена тиражем в 10 тисяч, ціна – 3 євро.

Словацька біатлоністка на Олімпіаді у Ванкувері виграла "золото" і бронзу", в Сочі-2014 стала чемпіонкою в спринті, а в Пхенчхані-2018 взяла "золото" і два "срібла".