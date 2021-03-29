Як розплатитися спортсменами в супермаркеті. Ми знаємо спосіб

Ми знайшли зірок спорту, які зображені на банкнотах

29 березня 1940 року Банк Англії випустив перші паперові гроші з високим ступенем захисту від підробок – тонкою металевою ниткою в папері.

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Зараз в світі випускаються мільярди різних банкнот. На них можна побачити все що завгодно, від монархів і вчених до рослин і тварин. Є серед них і спортсмени. Так що маючи в кишені пару купюр з Бестом чи Петросяном можна легко затаритися в супермаркеті або посидіти в пабі.

Бест – the best

Один з кращих футболістів в історії Джордж Бест зображений на 5 фунтах Північної Ірландії. Дворазовий чемпіон Англії і переможець Кубка чемпіонів у складі "Манчестер Юнайтед", володар "Золотого м'яча" помер в 2005 році. А через рік випустили банкноту в його честь.

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Золотий ведмідь

Один з найкращих гольфістів в історії, зірка 60-70-х років Джек Ніклаус не раз потрапляв за свої досягнення в Книгу рекордів Гіннесса. А потім потрапив на банкноту Шотландії номіналом 5 фунтів. На купюрі аж два Джека, купа його трофеїв і ведмідь в овалі, прізвисько Ніклауса – Золотий ведмідь.

Летючий фін

Легкоатлет Пааво Нурмі за свою швидкість отримав прізвисько Летючий фін. Це вам не жарт – дев'ять золотих олімпійських медалей! У бігу на середні та дальні дистанції. У Фінляндії Нурмі увічнили на купюрі номіналом 10 марок.

№1 в Естонії

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Кращим естонським спортсменом в історії минулого століття був названий легендарний шахіст Пауль Керес. Його зобразили на банкноті в 5 крон.

Містер батерфляй

Спортсмен з Суринаму Ентоні Несті був введений в Зал слави плавання. Він олімпійський чемпіон 1988 на стометрівці батерфляєм, переможець чемпіонату світу. Несті зобразили на суринамській банкноті в 25 гульденів.

Золоте Фіджі

У Ріо-2016 перше в історії олімпійське "золото" взяла збірна Фіджі. Успіху домоглися регбісти. Їх у ту ж мить помістили на купюру в 7 місцевих доларів. Чому 7? Тому що вони перемогли в регбі-7. Купюра вийшла оригінальною – вертикально-горизонтальною.

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Кращий бомбардир

На банкноті в 5 руфій Мальдівських островів зображений кращий бомбардир в історії національної збірної Алі Ашфак. Правда, з релігійних міркувань, його обличчя приховано.

Тріумфальна сімка

Збірна Самоа з регбі-7 потрапила на банкноту номіналом 10 тал після свого тріумфу на турнірі Світової серії 2007 року.

Залізний Тигран

У 2018 році Вірменія порадувала шаховою купюрою. На банкноті у 2000 драм зображений Тигран Петросян – 9-й чемпіон світу з 1963 по 1969 рік. За своє мистецтво захисту отримав прізвисько Залізний Тигран.

Фунт одного району

Брікстонської фунт знаходиться в обігу всього в одному районі Лондона. Місцеві ентузіасти випустили банкноти восени 2009 року, щоб підтримати економіку після світової фінансової кризи. Влада їх підтримали. На купюрі зображені різні знаменитості, серед них відомий баскетболіст Луол Денг.

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