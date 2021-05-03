0 евро! Олимпийскую чемпионку изобразили на банкноте

В честь 10-летия победы на Олимпийских играх в Ванкувере в Словакии выпустили банкноту с изображением биатлонистки Анастасии Кузьминой

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина показала сувенирную банкноту, выпуск которой приурочен к 10-летию ее победы на Играх в Ванкувере-2010.

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"Сувенирная банкнота с моим именем. Была изготовлена к 10-летию от завоевания первой золотой медали Олимпиады-2010 в Ванкувере. Мы должны были ее презентовать еще год назад, но из-за пандемии коронавируса пришлось все переносить", – рассказала Кузьмина.

Банкнота выпущена тиражом в 10 тысяч, цена – 3 евро.

Словацкая биатлонистка на Олимпиаде в Ванкувере выиграла "золото" и бронзу", в Сочи-2014 стала чемпионкой в спринте, а в Пхенчхане-2018 взяла "золото" и два "серебра".