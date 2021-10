Українець запалює у НБА! Чумовий кидок Михайлюка допоміг Торонто виграти матч

24-річний захисник допоміг Торонто обіграти Індіану (97:94) у матчі регулярного чемпіонату НБА.

Святослав за 22 хвилини ігрового часу набрав 16 очок, здійснив 4 підбирання, зробив 2 асисти. Михайлюк реалізував 6 із 10 кидків з гри, у тому числі 2 з 4 триочкових.

Цей матч став найкращим для українського баскетболіста у нинішньому сезоні.

В одному з епізодів Михайлюк відзначився ефектним слем-данком у швидкій контратаці Торонто.

Sleep on Svi and watch him show you that sneaky athleticism. (via @Raptors ) pic.twitter.com/uMmQj5aQOf