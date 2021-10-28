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6 листопада 00:00
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Вольова перемога Прометея у Лізі чемпіонів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
28 жовтня, 08:43
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Українська команда здобула свою першу перемогу у баскетбольній Лізі чемпіонів
БК Прометей здобув першу перемогу у Лізі чемпіонів
БК Прометей здобув першу перемогу у Лізі чемпіонів / Фото: championsleague.basketball

Матч із італійським клубом Динамо Сассарі став першим виїзним поєдинком Прометея у Лізі чемпіонів. Обидва суперники ще не перемагали у нинішньому розіграші європейського турніру.

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Дебют поєдинку був за господарями майданчика. Перша чверть завершилася з перевагою 9 очок на користь італійців.

Другу десятихвилинку знову активніше розпочали баскетболісти Сассарі, які до 15-й хвилині гри збільшили свою перевагу до 16 пунктів.

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Здавалося, що гра програна, але підопічним Ронена Гінзбурга вдалося переламати хід поєдинку. Два поспіль дальні попадання Ді Джея Стефенса дозволили піти на відпочинок з відставанням лише у 6 пунктів.

Друга половина матчу була за "червоно-білими". Поступово команда зі Слобожанського нарощувала свою перевагу і зрештою довела поєдинок поєдинок до першої перемоги.

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Ліга чемпіонів ФІБА. Група А. 3 тур.

Динамо Сассарі (Італія) – Прометей (Україна) – 79:87 (22:13, 22:25, 19:27, 16:22).

Динамо Сассарі: Баттл (10 + 5 підбирань + 5 передач), Бендзіус (14 + 7 підбирань), Бернелл (14 + 6 підбирань), Клеммонс (13 + 5 передач), Мековулу (3), Борра, Діоп, Гандіні, Джентілі, Логан (11), Санна, Треєр (14).

Прометей: Харрісон (16), Стеффенс (10 + 5 підбирань), Еванс (7 + 7 підбирань), Доу (17 + 7 підбирань), Сидоров (14), Бєліков, Білан (4), Кеннеді (17 + 10 підбирань + 5 передач) ), Липовий (2), Лукашов, Петров, Тихонов.

Ця перемога стала першою для Прометея у Лізі чемпіонів. Завдяки виграшу над італійським Сассарі, українська команда закріпилася на третьому місці. Зазначимо, у наступну стадію безпосередньо виходить переможець групи, а на другу і третю команду чекають матчі ін-офф.

Наступний матч команда Гінзбурга проведе 10 листопада проти Тенеріфе.

Розклад та результати матчів Прометея у груповому раунді баскетбольної Ліги чемпіонів.

1-й тур, 5 жовтня
Прометей – Леново Тенеріфе (Іспанія) – 70:73

2-й тур, 13 жовтня
Прометей – Різен Людвігсберг (Німеччина) – 64:86

3-й тур, 27 жовтня
Динамо Сассарі (Італія) – Прометей – 79:87

4-й тур, 10 листопада
Тенеріфе (Іспанія) – Прометей

5-й тур, 8 грудня
Прометей – Динамо Сассарі (Італія)

6-й тур, 21 грудня
Різен Людвігсберг (Німеччина) – Прометей

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31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Зоря
12
24:15
23
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
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11
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