27 октября 17:00
Мариуполь 1
Динамо 2
27 октября 19:30
Черноморец 0
Шахтер 3
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 💡 Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости баскетбола

Волевая победа Прометея в Лиге чемпионов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
28 октября, 08:43
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская команда одержала свою первую победу в баскетбольной Лиге чемпионов
БК Прометей одержал первую победу в Лиге чемпионов
БК Прометей одержал первую победу в Лиге чемпионов / Фото: championsleague.basketball

Матч с итальянским клубом Динамо Сассари стал первым выездным поединком Прометея в Лиге чемпионов. Оба соперника еще не побеждали в нынешнем розыгрыше европейского турнира.

Читайте также: Побит рекорд аукциона! Кроссовки Джордана проданы за невероятные деньги

Реклама

Дебют поединка был за хозяевами площадки. Первая четверть завершилась с преимуществом в 9 очков в пользу итальянцев.

Вторую десятиминутку опять активнее начали баскетболисты Сассари, которые к 15-й минуте игры увеличили свое преимущество до 16 пунктов.

Реклама

Казалось игра проиграна, но подопечным Ронена Гинзбурга удалось переломить ход поединка. Два подряд дальних попадания Ди Джея Стефенса позволили уйти на отдых с отставанием лишь в 6 пунктов.

Вторая половина матча была за "красно-белыми". Постепенно команда из Слобожанского наращивала свое преимущество и в итоге довела поединок поединок до первой победы.

Реклама

Лига чемпионов ФИБА. Группа А. 3 тур.

Динамо Сассари (Италия) – Прометей (Украина) – 79:87 (22:13, 22:25, 19:27, 16:22).

Динамо Сассари: Баттл (10 + 5 подборов + 5 передач), Бендзиус (14 + 7 подборов), Бёрнелл (14 + 6 подборов), Клеммонс (13 + 5 передач), Мековулу (3), Борра, Диоп, Гандини, Джентиле, Логан (11), Санна, Трейер (14).

Прометей: Харрисон (16), Стеффенс (10 + 5 подборов), Эванс (7 + 7 подборов), Доу (17 + 7 подборов), Сидоров (14), Беликов, Билан (4), Кеннеди (17 + 10 подборов + 5 передач), Липовый (2), Лукашов, Петров, Тихонов.

Эта победа стала первой для Прометея в Лиге чемпионов. Благодаря выигрышу над итальянским Сассари украинская команда закрепилась на третьем месте. Отметим, в следующую стадию напрямую выходит победитель группы, а вторую и третью команду ожидают матчи ин-офф..

Следующий матч команда Гинзбурга проведет 10 ноября против Тенерифе.

Расписание и результаты матчей Прометея в групповом раунде баскетбольной Лиги чемпионов.

1-й тур, 5 октября
Прометей – Леново Тенерифе (Испания) – 70:73

2-й тур, 13 октября
Прометей – Ризен Людвигсберг (Германия) – 64:86

3-й тур, 27 октября
Динамо Сассари (Италия) – Прометей – 79:87

4-й тур, 10 ноября
Тенерифе (Испания) – Прометей

5-й тур, 8 декабря
Прометей – Динамо Сассари (Италия)

6-й тур, 21 декабря
Ризен Людвигсберг (Германия) – Прометей

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Украинец в НБА!
ТОП-матчи

Мариуполь

30 окт

14:00

Динамо

21.0

7.70

1.14

Шахтер

30 окт

17:00

Десна

1.28

5.50

11.5
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Суббота, 30 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять