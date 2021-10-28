Волевая победа Прометея в Лиге чемпионов

Матч с итальянским клубом Динамо Сассари стал первым выездным поединком Прометея в Лиге чемпионов. Оба соперника еще не побеждали в нынешнем розыгрыше европейского турнира.
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Дебют поединка был за хозяевами площадки. Первая четверть завершилась с преимуществом в 9 очков в пользу итальянцев.
Вторую десятиминутку опять активнее начали баскетболисты Сассари, которые к 15-й минуте игры увеличили свое преимущество до 16 пунктов.
Казалось игра проиграна, но подопечным Ронена Гинзбурга удалось переломить ход поединка. Два подряд дальних попадания Ди Джея Стефенса позволили уйти на отдых с отставанием лишь в 6 пунктов.
Вторая половина матча была за "красно-белыми". Постепенно команда из Слобожанского наращивала свое преимущество и в итоге довела поединок поединок до первой победы.
Лига чемпионов ФИБА. Группа А. 3 тур.
Динамо Сассари (Италия) – Прометей (Украина) – 79:87 (22:13, 22:25, 19:27, 16:22).
Динамо Сассари: Баттл (10 + 5 подборов + 5 передач), Бендзиус (14 + 7 подборов), Бёрнелл (14 + 6 подборов), Клеммонс (13 + 5 передач), Мековулу (3), Борра, Диоп, Гандини, Джентиле, Логан (11), Санна, Трейер (14).
Прометей: Харрисон (16), Стеффенс (10 + 5 подборов), Эванс (7 + 7 подборов), Доу (17 + 7 подборов), Сидоров (14), Беликов, Билан (4), Кеннеди (17 + 10 подборов + 5 передач), Липовый (2), Лукашов, Петров, Тихонов.
Эта победа стала первой для Прометея в Лиге чемпионов. Благодаря выигрышу над итальянским Сассари украинская команда закрепилась на третьем месте. Отметим, в следующую стадию напрямую выходит победитель группы, а вторую и третью команду ожидают матчи ин-офф..
Следующий матч команда Гинзбурга проведет 10 ноября против Тенерифе.
Расписание и результаты матчей Прометея в групповом раунде баскетбольной Лиги чемпионов.
1-й тур, 5 октября
Прометей – Леново Тенерифе (Испания) – 70:73
2-й тур, 13 октября
Прометей – Ризен Людвигсберг (Германия) – 64:86
3-й тур, 27 октября
Динамо Сассари (Италия) – Прометей – 79:87
4-й тур, 10 ноября
Тенерифе (Испания) – Прометей
5-й тур, 8 декабря
Прометей – Динамо Сассари (Италия)
6-й тур, 21 декабря
Ризен Людвигсберг (Германия) – Прометей