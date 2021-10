Побит рекорд аукциона! Кроссовки Джордана проданы за невероятные деньги

Данная продажа установила рекордную цену на аукционе за обувь для игр. Джордан вышел на площадку в проданной паре в пятом по счету матче дебютного сезона в НБА в 1984 году.

Астрономическая цена легко побила рекорд пары Nike Air Jordans, которые были проданы за 615 000 долларов в августе 2020 года на аукционе Christie's, сообщает Guardian.

По данным Sotheby's, шнуровки 13-го размера с автографом Джордана были в хорошем состоянии. Пара была подарком от игрока Томми Тиму III Льюису, который играл за Денвер Наггетс в сезоне 1984/85.

#AuctionUpdate The most valuable sneakers ever offered at auctionMichael Jordan's regular season game-worn Nike Air Ships from 1984have just sold at $1,472,000 in our luxury sale in Las Vegas. #SothebysxMGMpic.twitter.com/OlxvZ1ETML