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Побит рекорд аукциона! Кроссовки Джордана проданы за невероятные деньги

25 октября, 16:54
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Пара кроссовок, которую носил суперзвезда НБА Майкл Джордан в начале своей карьеры, была продана почти за 1,5 миллиона долларов
Майкл Джордан
Майкл Джордан / Фото: Reuters

Данная продажа установила рекордную цену на аукционе за обувь для игр. Джордан вышел на площадку в проданной паре в пятом по счету матче дебютного сезона в НБА в 1984 году.

"Самые ценные кроссовки, которые когда-либо предлагались на аукционе, – обычные кроссовки Майкла Джордана Nike Air Ships 1984 года, которые носил в игре, – только что были проданы за 1 472 000 долларов на нашей роскошной распродаже в Лас-Вегасе", – сообщает аукционный дом Sotheby's.

Астрономическая цена легко побила рекорд пары Nike Air Jordans, которые были проданы за 615 000 долларов в августе 2020 года на аукционе Christie's, сообщает Guardian.

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По данным Sotheby's, шнуровки 13-го размера с автографом Джордана были в хорошем состоянии. Пара была подарком от игрока Томми Тиму III Льюису, который играл за Денвер Наггетс в сезоне 1984/85.

Вещи Джордана резко возросли в цене после выхода в свет документального фильма ESPN/Netflix "Последний танец", рассказывающего о Джордане и его Чикаго Буллз.

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Кроссовки Air Ship, послужившие основой для серии Air Jordan, были разработаны Брюсом Килгором и первоначально выпущены в 1984 году, и это были первые кроссовки, которые носил Джордан как профессионал НБА.

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