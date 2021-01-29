У гравця збірної України народився син, поки він феєрив в Європі

Баскетболіст "Дніпра" Максим Корнієнко став батьком і вдало зіграв в єврокубку

Приємну звістку отримав український баскетболіст Максим Корнієнко під час виступу за "Дніпро" в Кубку Європи ФІБА в Польщі. Дружина 33-річного гравця збірної, Анастасія, народила сина. Вчора Макс повернувся додому, а сьогодні забрав дружину й дитину з пологового будинку.

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Нещодавно гравець збірної України і "Дніпра" одружився на Різдво. Святкували прямо на майданчику.

Фотографії зустрічі малюка з мамою баскетболіст розмістив на своїй сторінці в Facebook. Спортсмен підніс коханій величезний букет троянд і подякував всім за привітання.

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На цьому тижні "Дніпро" вдало виступив на груповій стадії Кубка Європи в Польщі. Команда Дениса Журавльова обіграла швейцарський "Фрібург" (62:57), поступилася місцевому "Анвілу" (71:74), але вийшла до 1/8 фіналу турніру. Доклав руку до успіху й Корнієнко.

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Максим давно виступає за збірну України, брав участь в єдиному для "синьо-жовтих" чемпіонаті світу 2014 року.

Тим часом, в НБА кличуть 21-річного вундеркінда збірної України. Іссуф Санон із "Дніпра" – кандидат на перехід в "Г'юстон".

Дивіться, як тренер збірної України Айнарс Багатскіс закинув м'яч із центра майданчика:

Тренер збірної України Айнарс Багатскіс забив з центру майданчика Відео: ФБУ

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