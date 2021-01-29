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У игрока сборной Украины родился сын, пока он феерил в Европе

29 января, 19:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетболист "Днепра" Максим Корниенко стал отцом и удачно сыграл в еврокубке

Приятное известие получил украинский баскетболист Максим Корниенко во время выступления за "Днепр" в Кубке Европы ФИБА в Польше. Супруга 33-летнего игрока сборной, Анастасия, родила сына. Вчера Макс вернулся домой, а сегодня забрал жену и ребенка из роддома.

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Недавно игрок сборной Украины и "Днепра" женился на Рождество. Праздновали прямо на площадке.

Фотографии встречи малыша с мамой баскетболист разместил на своей страничке в Facebook. Спортсмен преподнес любимой огромный букет роз и поблагодарил всех за поздравления.

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На этой неделе "Днепр" удачно выступил на групповой стадии Кубка Европы в Польше. Команда Дениса Журавлева обыграла швейцарский "Фрибург" (62:57), уступила местному "Анвилу" (71:74), но вышла в 1/8 финала турнира. Приложил руку к успеху и Корниенко.

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Максим давно выступает за сборную Украины, принимал участие в единственном для "сине-желтых" чемпионате мира 2014 года.

Тем временем, в НБА зовут 21-летнего вундеркинда сборной Украины. Иссуф Санон из "Днепра" – кандидат на переход в "Хьюстон".

Смотрите, как тренер сборной Украины Айнарс Багатскис забросил мяч с центра площадки:

Тренер сборной Украины Айнарс Багатскис забил с центра площадки Видео: ФБУ
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баскетбол сын отец БК Днепр Максим Корниенко рождение ребенка
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