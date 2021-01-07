Гравець збірної України одружився на Різдво. Святкували прямо на майданчику

Сьогодні подвійне свято вийшло для українського баскетболіста В'ячеслава Боброва. 28-річний уродженець Донецька, який зараз виступає за "Дніпро", вирішив одружитися зі своєю коханою Катериніоюна Різдво. Про важливу подію в житті гравця нашої збірної повідомили на офіційній сторінці клуба в Facebook.

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Раніше Бобров став першим українським спортсменом, який вилікувався від коронавірусу.

Цікаво, що після одруження молодята поїхали в спорткомплекс "Шинник", де виступає "Дніпро", і влаштували фотосесію прямо на майданчику.

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Днями дорогий українець долучився до першої перемоги "Детройта" в НБА.

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Починав кар'єру В'ячеслав у маріупольському "Азовмаші" й "Києві", після чого в 2015-2020 роках виступах за кордоном: Румунії, Франції, Литві та Іспанії. У нинішньому сезоні Бобров збирає в чемпіонаті України по 9 очок і 6 підбирань. Хлопець особливо відомий своєю стрибучістю і ефектними кидками згори.

"Дніпро" знаходиться серед лідерів вітчизняної Суперліги, програвши лише раз в 11 матчах. Турнір відновлюється вже в п'ятницю, 8 січня.

Згадаймо, як збірна України перемагала Португалію у відборі на Євробаскет:

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