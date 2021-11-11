11 листопада 19:30
Україна 1
Болгарія 1
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📲 Операція Цифровізація 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Спорт Новини баскетболу

Збірна України сенсаційно обіграла Францію на старті відбору на Євро-2023

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 листопада, 21:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жіноча збірна України з баскетболу з упевненою перемогою стартувала у відборі на чемпіонат Європи 2023 року. У першому матчі кваліфікації було обіграно титуловану Францію
Українки обіграли призерок Олімпіади-2020
Українки обіграли призерок Олімпіади-2020 / Фото: ФБУ

Українки домінували на паркеті протягом усього матчу і вже після двох перших періодів зустріч можна було закінчувати – наші дівчата вели у рахунку в 17 очок!

Читайте також: Українець запалює у НБА! Чумовий кидок Михайлюка допоміг Торонто виграти матч

Реклама

У наступному періоді француженки трохи скоротили відставання, але фінальна 20-хвилинка знову залишилася за нашою командою!

Реклама

Зазначимо, що Франція є однією із найсильніших команд у Європі та світі. На нещодавній Олімпіаді-2020 у Токіо вони вибороли бронзові медалі.

Україна – Франція – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18. 19:16)

Україна: Ягупова 33+6 підбирань+5 передач, Філевич 27+5 підбирань, Дубровіна 8+12 передач, Малашенко 11, Юркевічус 5+19 підбирань – старт; Рульова 6, Шматова 0, Волошина 0, Завідна 0.

Реклама

Франція: Груда 8+7 підбирань, Жоаннес 12, Мієм 16, Педжет 8, Вільямс 0 – старт; Руперт 8+5 підбирань, Шартеро 7, Туре 8, Еріо 2, Пуйє 2, Банколь 0, Гей 0.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Українець в НБА!
ТОП-матчі

Італія

Завтра

19:45

Швейцарія

1.62

4.08

6.50
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Субота, 20 листопада
14:00
17:00
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти