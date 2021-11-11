Збірна України сенсаційно обіграла Францію на старті відбору на Євро-2023

Жіноча збірна України з баскетболу з упевненою перемогою стартувала у відборі на чемпіонат Європи 2023 року. У першому матчі кваліфікації було обіграно титуловану Францію

Українки обіграли призерок Олімпіади-2020 / Фото: ФБУ

Українки домінували на паркеті протягом усього матчу і вже після двох перших періодів зустріч можна було закінчувати – наші дівчата вели у рахунку в 17 очок!

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У наступному періоді француженки трохи скоротили відставання, але фінальна 20-хвилинка знову залишилася за нашою командою!

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Зазначимо, що Франція є однією із найсильніших команд у Європі та світі. На нещодавній Олімпіаді-2020 у Токіо вони вибороли бронзові медалі.

Україна – Франція – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18. 19:16)

Україна: Ягупова 33+6 підбирань+5 передач, Філевич 27+5 підбирань, Дубровіна 8+12 передач, Малашенко 11, Юркевічус 5+19 підбирань – старт; Рульова 6, Шматова 0, Волошина 0, Завідна 0.

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Франція: Груда 8+7 підбирань, Жоаннес 12, Мієм 16, Педжет 8, Вільямс 0 – старт; Руперт 8+5 підбирань, Шартеро 7, Туре 8, Еріо 2, Пуйє 2, Банколь 0, Гей 0.