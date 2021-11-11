Сборная Украины сенсационно обыграла Францию на старте отбора на Евро-2023

Женская сборная Украины по баскетболу с уверенной победы стартовала в отборе на чемпионат Европы 2023 года. В первом матче квалификации была обыграна титулованная Франция

Украинки обыграли призерок Олимпиады-2020 / Фото: ФБУ

Украинки доминировали на паркете на протяжении всего матча и уже после двух первых периодов встречу можно было заканчивать – наши девушки вели в счете в 17 очков!

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В следующем периоде француженки немного сократили отставание, но финальная 20-минутка снова осталась за нашей командой!

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Отметим, что Франция является одной из самых сильных команд в Европе и мире. На недавней Олимпиаде-2020 в Токио они завоевали бронзовые медали.

Украина – Франция – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18. 19:16)

Украина: Ягупова 33+6 подборов+5 передач, Филевич 27+5 подборов, Дубровина 8+12 передач, Малашенко 11, Юркевичус 5+19 подборов – старт; Рулевая 6, Шматовая 0, Волошина 0, Завидна 0.

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Франция: Груда 8+7 подборов, Жоаннес 12, Мием 16, Педжет 8, Уильямс 0 – старт; Руперт 8+5 подборов, Шартеро 7, Туре 8, Эрио 2, Пуйе 2, Банколь 0, Гей 0.