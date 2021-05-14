Найсолодші дівчатка: домашнє фото дружини капітана збірної України

Друга половинка В'ячеслава Кравцова, віце-міс Україна-2015 Еліна Руденко, позувала з маленькою донькою в білій сорочці

Еліна Руденко / Фото: Instagram

У лютому 2021 року королева краси народила дочку капітану збірної України по баскетболу В'ячеславу Кравцову. А сьогодні дружина колишнього гравця НБА, модель Еліна Руденко, виклала в Instagram дуже зворушливе фото з дочкою Мелісою.

"Найсолодші дівчинки", "Мадонна з немовлям", – відреагували на фото фоловери Еліни.

Раніше ми знайомили вас з Еліною Руденко – карколомної "віце-міс Україна", яка заволоділа серцем капітана. Пара разом вже чотири роки. Нагадаємо, що ефектна обраниця баскетболіста – "міс Тернопіль" і "віце-міс Україна-2015". 23-річна модель відома далеко за межами України.

Також дівчину можна побачити в кліпі відомого швейцарського співака Pablo Ill. Зйомки проходили в Туреччині, а Еліні дісталася роль коханої головного героя.

У вересні 2019 року В'ячеслав Кравцов зробив своїй коханій романтичну пропозицію руки і серця. В кінці 2019 року Слава і Еліна розписалися, після чого баскетболіст відправився до Японії, де виступав за контрактом за місцевий клуб. Однак у вересні капітан збірної України підписав договір з клубом з Дніпра.

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