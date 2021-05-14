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Самые сладкие девочки: домашнее фото жены капитана сборной Украины

Елена Павлова Елена Павлова
14 мая, 15:50
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Вторая половинка Вячеслава Кравцова, вице-мисс Украина-2015 Элина Руденко, позировала с маленькой дочкой в белой рубашке
Элина Руденко
Элина Руденко / Фото: Instagram

В феврале 2021 года королева красоты родила дочь капитану сборной Украины по баскетболу Вячеславу Кравцову. А сегодня жена бывшего игрока НБА, модель Элина Руденко, выложила в Instagram очень трогательное фото с дочку Мелиссой.

"Самые сладкие девочки", "Мадонна с младенцем", – отреагировали на фото фоловеры Элины.

Ранее мы знакомили вас с Элиной Руденко – сногсшибательной "вице-мисс Украина", завладевшей сердцем капитана. Пара вместе уже четыре года. Напомним, что эффектная избранница баскетболиста – "мисс Тернополь" и "вице-мисс Украина-2015". 23-летняя модель известна далеко за пределами Украины.

Также девушку можно увидеть в клипе известного швейцарского певца Pablo Ill. Съемки проходили в Турции, а Элине досталась роль возлюбленной главного героя.

В тренде

В сентябре 2019 года Вячеслав Кравцов сделал своей любимой романтическое предложение руки и сердца. В конце 2019 года Слава и Элина расписались, после чего баскетболист отправился в Японию, где выступал по контракту за местный клуб. Однако в сентябре капитан сборной Украины подписал договор с клубом из Днепра.

Смотрите также, как мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 стала вице-чемпионом мира

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