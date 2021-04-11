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Порнозірка запала на 19-річного баскетболіста

11 квітня, 21:39

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Дівчина натякнула про відносини з Ламело Боллом

Зірка фільмів для дорослих Тіан Трамп підігріла чутки про відносини з баскетболістом клубу Шарлотт Хорнетс Ламело Боллом. Дівчина в соціальних мережах виклала фото, на якому одягнена в майку команди НБА з Північної Кароліни.

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Чутки про те, що пара перебуває у відносинах з'явилися у березні. Тоді Трамп відвідала матч Хорнетс в компанії друзів Ламело Болла.

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При цьому батько баскетболіста в минулому вже робив акцент на тому, що не радить синові зустрічатися з моделями і представниками шоу-бізнесу.

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Нагадаємо, 19-річний Ламело Болл недавно переніс операцію стосовно перелому зап'ястя і надовго вибув зі складу. Баскетболіст – третій номер драфту-2020 і до травми демонстрував яскраву гру, ставши одним з лідерів команди.

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НБА баскетболіст порноакторка
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