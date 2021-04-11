Порнозірка запала на 19-річного баскетболіста

Дівчина натякнула про відносини з Ламело Боллом

Зірка фільмів для дорослих Тіан Трамп підігріла чутки про відносини з баскетболістом клубу Шарлотт Хорнетс Ламело Боллом. Дівчина в соціальних мережах виклала фото, на якому одягнена в майку команди НБА з Північної Кароліни.

Реклама

Читайте також: Порноактриса розповіла, як зірки російського футболу злякалися групового сексу

Чутки про те, що пара перебуває у відносинах з'явилися у березні. Тоді Трамп відвідала матч Хорнетс в компанії друзів Ламело Болла.

Реклама

При цьому батько баскетболіста в минулому вже робив акцент на тому, що не радить синові зустрічатися з моделями і представниками шоу-бізнесу.

Читайте також: Порнозірка розважалася з трьома гравцями МЮ: вони не люблять платити за секс

Нагадаємо, 19-річний Ламело Болл недавно переніс операцію стосовно перелому зап'ястя і надовго вибув зі складу. Баскетболіст – третій номер драфту-2020 і до травми демонстрував яскраву гру, ставши одним з лідерів команди.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама