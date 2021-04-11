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Порнозвезда запала на 19-летнего баскетболиста

11 апреля, 21:39

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Девушка намекнула об отношениях с Ламело Боллом

Звезда фильмов для взрослых Тианна Трамп подогрела слухи об отношениях с баскетболистом клуба Шарлотт Хорнетс Ламело Боллом. Девушка в социальных сетях выложила фото, на котором облачена в майку команды НБА из Северной Каролины.

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Слухи о том, что пара состоит в отношениях появились в марте. Тогда Трамп посетила матч Хорнетс в компании друзей Ламело Болла.

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При этом отец баскетболиста в прошлом уже делал акцент на том, что не советует сыну встречаться с моделями и представителями шоу-бизнеса.

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Напомним, 19-летний Ламело Болл недавно перенес операцию по поводу перелома запястья и надолго выбыл из строя. Баскетболист – третий номер драфта-2020 и до травмы демонстрировал яркую игру, став одним из лидеров команды.

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НБА баскетболист порноактриса
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